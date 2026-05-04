La ciudad de Concepción del Uruguay será escenario el próximo viernes 15 de mayo de una nueva edición de La Noche de las Librerías, una propuesta que se consolida como uno de los principales atractivos culturales del calendario local. Este año, el evento contará con la participación de reconocidas figuras del ámbito literario y periodístico, ampliando su alcance y convocatoria.

Entre las presencias confirmadas se destacan la escritora Selva Almada y el historiador y divulgador Daniel Balmaceda, a quienes ahora se suman el periodista Facundo Pastor y el investigador Daniel Enz, quien presentará su más reciente libro “Las Torturas del Convento”.

La actividad, organizada por la Dirección de Cultura dependiente de la Secretaría de Cultura, Turismo y Deportes del municipio, se desarrollará entre las 19 y las 23 horas en distintas librerías y espacios culturales de la ciudad. La propuesta busca fortalecer el vínculo entre lectores, autores y libreros a través de charlas, presentaciones, lecturas y actividades abiertas al público.

En esta edición, los asistentes podrán interactuar con autores de relevancia nacional en un formato cercano, con mesas al aire libre y una programación que incluirá también intervenciones musicales y propuestas escénicas para acompañar la experiencia literaria.

Uno de los momentos destacados será la presentación del nuevo trabajo de Daniel Enz, una investigación que aborda los hechos ocurridos en el Convento de Carmelitas Descalzas de Nogoyá, contextualizados en un entramado histórico y cultural complejo. El autor, con una amplia trayectoria en el periodismo de investigación, suma así una nueva obra a su producción centrada en la región.

Por su parte, Facundo Pastor aportará su experiencia en el periodismo de investigación y su recorrido en medios nacionales, consolidando una grilla que combina literatura, historia y actualidad.

“La Noche de las Librerías” ya ha demostrado en ediciones anteriores su capacidad de convocatoria, como ocurrió en diciembre pasado, cuando se impulsó la compra de libros como regalos navideños. En esta oportunidad, la apuesta vuelve a centrarse en promover la lectura y el encuentro cultural, con una programación diversa y accesible.

En los próximos días, desde la organización adelantaron que se darán a conocer más detalles sobre las actividades específicas y los espacios participantes, en lo que promete ser una nueva celebración de la cultura y el libro en la ciudad entrerriana.