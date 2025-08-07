Organizado con espíritu abierto e inclusivo, “LITERAL” se desplegará en múltiples espacios culturales de la ciudad, como el Salón de Actos Armando Cergneux, Plaza Artigas, Centro Colón, Altos de Casona y la Biblioteca Fiat Lux. Cada rincón se convertirá en escenario de presentaciones de libros, talleres interactivos, conferencias y actividades lúdicas pensadas para todas las edades.

Uno de los momentos más esperados del evento será la participación del destacado poeta y letrista folklórico Lucio Albirosa, quien se presentará junto al reconocido músico local Rubén Monzón. Juntos ofrecerán “Alquimia Litoral”, un espectáculo que fusiona poesía y canto entrerriano, trayendo al presente la esencia provinciana a través de letras cargadas de paisaje y tradición, acompañadas por los acordes de guitarra.

Durante su paso por Colón, Albirosa no solo repasará parte de su vasta trayectoria –que incluye diecisiete obras en los géneros narrativa y poesía–, sino que también adelantará fragmentos de su próxima publicación: “Abrazando a Entre Ríos”, un ambicioso Nuevo Cancionero Folklórico con más de ciento veinte letras de chamarritas. Esta obra busca convertirse en un hito literario-musical por su profundo abordaje de la identidad entrerriana y promete emocionar al público con imágenes de río, orilla, pájaros, costumbres y tradiciones.

El encuentro de Albirosa y Monzón, titulado “Alquimia Litoral (poesía y cantar entrerriano)”, se llevará a cabo el viernes 8 de agosto a las 17:00 hs en la Biblioteca Fiat Lux (12 de abril 208). Como el resto de las actividades del evento, la entrada será libre y gratuita, reafirmando el compromiso de “LITERAL” con el acceso democrático a la cultura.