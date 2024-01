El ultra maratonista entrerriano (de Crespo) Juan Coassolo llegó a la meta entre los diez que lograron completar la hazaña en la inhóspita y congelada tierra de Minnesota, donde la ultra maratón Arrowhead 135 se debía realizar en un tiempo máximo de 60 horas y la cumplió en 48 horas arrastrando por la espesa nieve su trineo de 25 kilos, con temperaturas extremas bajo cero, sin dormir durante la noche y comiendo sándwiches helados mientras trotaba.

Se trata de desafíos a los que acceden más de cien ultra maratonistas de todo el mundo, que son rigurosamente preseleccionados en función de antecedentes similares, y en promedio no llegan a la meta alrededor del 65% de los participantes. No tenemos datos oficiales aún sobre tiempos y resultados. Al mediodía de hoy, hora argentina, Juan ya había dormido 6 horas en el hotel destinado a los que llegan a la meta, y seguían llegando competidores de las categorías pedestre y moutain bike.

Como dijimos en informes anteriores en Paralelo 32, Juan Coassolo ya se había anotado un triunfo al momento de haber sido admitido como participante de la considerada una de las tres pruebas atléticas más duras del planeta; la Arrowhead 135 de Minnesota (EEUU). Ahora compitió y completó los 217 kilómetros en tan solo dos días, bajo condiciones totalmente adversas e incluso con consecuencias físicas, por ejemplo soportar lo que se conoce como ‘pies de trinchera’, por permanecer durante mucho tiempo con las medias mojadas, por lo que incluso se pierden uñas. “Pero bueno, es lo de menos”, dijo nuestro héroe al comentarnos esto y otros relatos apasionantes.

Nos ha compartido un video donde está llegando al último puesto y, ya confundido por tantas alucinaciones que le modificaron la realidad en el camino mientras trotó los 217 kilómetros, creyó que se trataba de una más y causó hilaridad en los pocos presentes cuando preguntó: “¡hey, -Hey! Listen, listen. This is real? (risas) Yes? You are people? Oh, okay, hello!” (¡Hey, Escúchenme!, ¿es real esto? (risas) ¿Sí? ¿Son personas reales? Ah, bueno. ¡Hola!)

Nos dejó, además del relato vivo, reflexiones muy valiosas que iremos comentando en próximas entregas por tratarse de una noticia en desarrollo.