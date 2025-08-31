Eventos
Cine gratuito en Concordia como antesala de la Feria Provincial del Libro
En vísperas de la Feria Provincial del Libro, Concordia ofrecerá dos noches de cine gratuito en el Museo de la Imagen (Buenos Aires 179). El ciclo “Cine y Literatura”, organizado en conjunto por el Museo de la Imagen y el Instituto Autárquico Audiovisual de Entre Ríos (IAAER), tendrá lugar el martes 2 y miércoles 3 de septiembre a las 20, con entrada libre y gratuita.
Programación del ciclo
El martes 2 de septiembre se proyectará Vuelo nocturno (2017), documental dirigido por Nicolás Herzog. Con una duración de 71 minutos y apto para todo público, el filme toma como punto de partida grabaciones que Antoine de Saint-Exupéry envió al cineasta Jean Renoir en 1941, para reconstruir la historia de amor del escritor y aviador francés con las hermanas argentinas Edda y Suzanne Fuchs, inspiradoras de su célebre obra El Principito.
El miércoles 3 será el turno de El viento que arrasa (2023), drama de 94 minutos dirigido por Paula Hernández y basado en la novela homónima de la entrerriana Selva Almada. Apta para mayores de 13 años, la película narra la historia de Leni y su padre, el Reverendo Pearson, quienes deben detenerse en el taller mecánico del Gringo tras una avería. El encuentro con este hombre y Tapioca, un adolescente bajo su tutela, abre un choque de creencias marcado por la inminencia de una tormenta y la obsesión del pastor por “salvar” al joven.
Feria Provincial del Libro
La edición 2024 de la Feria Provincial del Libro se desarrollará del 4 al 6 de septiembre en el Centro de Convenciones de Concordia. El evento contará con la participación de destacados autores como María Teresa Andruetto, Carlos Skliar, Guillermo Martínez, Marcelo Birmajer, Tute y La Cope, además de escritores y editoriales entrerrianas. Habrá 60 stands, más de 50 actividades especiales, espectáculos artísticos y presentaciones literarias.
Como parte de la programación, se suman propuestas innovadoras:
- Nave Literaria: un paseo fluvial arancelado que unirá Concordia con Salto (Uruguay), compartiendo historias y relatos culturales.
- Bus Literario: recorrido gratuito por las calles de la ciudad, con lecturas y reseñas históricas.
Con estas actividades, Concordia se prepara para vivir una semana en la que la literatura, el cine y la cultura serán protagonistas.