El espacio reúne distintas trayectorias musicales y artísticas bajo una lógica colaborativa, con el objetivo de generar obras propias y, al mismo tiempo, fortalecer el entramado cultural regional. Desde una identidad profundamente ligada al territorio y a las expresiones comunitarias, el colectivo integra propuestas que van desde el canto ancestral charrúa hasta el rock, el reggae y las búsquedas contemporáneas.

Breve e Infinito está conformado por tres proyectos musicales principales: Seuer Montec, Hebe y Tonga Udimar, cada uno con una identidad artística propia, aunque atravesados por una misma mirada de construcción colectiva.

Uno de los proyectos más singulares es Seuer Montec, dúo integrado por Gabriela Pérez y Javier Álvarez. Su nombre significa “Saber Escuchar” en lengua charrúa y nació en 2011 en el marco de la Escuela Popular Charrúa Etriek. La propuesta recupera sonoridades ancestrales y promueve una experiencia de reconexión con la cultura originaria a través de la música y la revitalización lingüística.

Gabriela Pérez aporta voz y Afia Tanú —arco musical charrúa Etriek—, mientras que Javier Álvarez participa en guitarra y voz. El dúo lanzó recientemente los EPs Ancat y Vivo en la Naturaleza (En Vivo), disponibles en Spotify, y prepara la salida de un nuevo trabajo titulado Charrúa, prevista para el 22 de mayo de 2026.

Por su parte, Hebe desarrolla un proyecto de raíz vocal y comunitaria. Nacida y criada dentro de la comunidad Charrúa Etriek, la artista entiende la música como una forma de pertenencia y construcción colectiva. “Cantar y hacer música, para mí, es una forma de ser”, resume sobre una propuesta que busca expandirse compartiendo canciones atravesadas por la identidad y el territorio. Su reciente lanzamiento, En Mi Tierra (2026), ya se encuentra disponible en plataformas digitales.

En otra línea estética, Tonga Udimar —proyecto encabezado por Gastón Álvarez— fusiona rock, reggae, rap y música nativa en composiciones atravesadas por experiencias personales y sociales. Las canciones abordan emociones como la angustia y la ansiedad, transformándolas en mensajes de empatía, contención y esperanza. Entre sus trabajos más recientes se destacan el álbum Deja que Fluya y el EP La Energía que Te Mueve, ambos publicados en 2025.

El colectivo se completa con la participación de Diego Álvarez en percusión y sintetizador, Lucas Oviedo en acordeón y Nadia Álvarez en danza e indumentaria, ampliando la propuesta artística hacia una experiencia escénica integral.

Además de desarrollar sus propias producciones, Breve e Infinito comenzó a trabajar en grabaciones y producciones para artistas allegados, entre ellos Misión Camila, Omar Jacobo y Soyla Criatura. Según adelantaron desde el espacio, el objetivo es abrir progresivamente esta oferta a otros proyectos musicales independientes, fortaleciendo así la producción cultural autogestiva en Entre Ríos.

Con una fuerte presencia digital, el colectivo difunde sus contenidos y lanzamientos a través de plataformas como Spotify, YouTube, Instagram y Facebook, consolidando una red de circulación artística que trasciende lo local y conecta con nuevas audiencias.

Instagram del colectivo: Breve e Infinito

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Seuer Montec:

Spotify Seuer Montec

YouTube Seuer Montec

Hebe:

Spotify Hebe

YouTube Hebe

Tonga Udimar:

Spotify Tonga Udimar

YouTube Tonga Udimar