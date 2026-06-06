El próximo miércoles la Universidad Adventista del Plata, comandada por el rector Mag. Horacio Rizzo, hará la apertura de la Cátedra Libre ‘Héctor Motta’ de Emprendimiento, Innovación y Sustentabilidad; con certificación. La primera de estas clases estará a cargo de quien le da nombre a la misma, el Magister Héctor Motta, y se centrará en ‘liderazgo y economía circular’, bajo el lema ‘un líder con sentido para inspirar el futuro’. Las restantes cátedras estarán a cargo de destacados profesores vinculados con la temática.

La iniciativa, según se informó, ofrecerá una diplomatura diseñada para combinar el rigor académico con experiencias prácticas, promoviendo la creación de proyectos con impacto real en la comunidad de Libertador San Martín y la región.

Uno de los ejes centrales de la diplomatura será el desarrollo del liderazgo en contextos complejos y cambiantes. La Mag. Evelyn Molina remarcó, en opinión recogida por Prensa de la UAP, que el programa busca preparar a personas capaces de adaptarse a las transformaciones sociales, tecnológicas y económicas actuales.

«La propuesta aborda la complejidad del liderazgo contemporáneo. No solo trabaja habilidades personales y de autogestión, sino también cómo esas capacidades interactúan con entornos cada vez más dinámicos, atravesados por la tecnología, la inteligencia artificial y los cambios generacionales», afirmó.

En la misma línea, el Dr. Horacio Casali, director de la Maestría en Administración de la UAP y miembro del equipo docente de la cátedra, destacó la importancia de desarrollar el liderazgo de manera intencional.

«A veces el liderazgo se aprende sobre la marcha, en la experiencia cotidiana. Sin embargo, contar con espacios de formación específicos permite fortalecer herramientas y competencias que luego resultan fundamentales para emprender, gestionar equipos o impulsar proyectos de transformación», señaló.

La propuesta no está dirigida únicamente a emprendedores tradicionales, también apunta a fomentar el espíritu emprendedor dentro de organizaciones e instituciones, promoviendo perfiles proactivos, innovadores y comprometidos con la generación de valor social.

La metodología de trabajo estará basada en el modelo de aula invertida, que combina actividades previas de estudio con encuentros presenciales centrados en la práctica, el intercambio y la construcción colaborativa de soluciones.

Uno de los elementos distintivos será la conformación de equipos interdisciplinarios integrados por participantes provenientes de distintos ámbitos profesionales e institucionales.

«Esa diversidad de miradas enriquece enormemente el proceso formativo. Los participantes trabajarán sobre un banco de problemáticas reales relevadas en instituciones de la localidad, desarrollando propuestas concretas que puedan generar transformaciones positivas», explicó la Mag. Molina.

Para la apertura del miércoles está previsto que harán uso de la palabra el rector del establecimiento Mg. Horacio Rizzo, el periodista Luis Jacobi (autor del libro “Héctor Motta. Historia de un emprendedor nato) y el rector de la UADER, Dr. Luciano Filipuzzi.