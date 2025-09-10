En el marco de un nuevo aniversario de la provincia de Entre Ríos, este viernes 12 de septiembre a las 10.30 se inaugurará la Extensión de la Muestra Vexilología de Entre Ríos, en la explanada del Museo Casa de Gobierno (México y Córdoba, Paraná), dependiente de la Secretaría de Cultura provincial.

La exposición reúne símbolos y banderas de 30 localidades entrerrianas con el objetivo de revalorizar la historia, la identidad y la simbología que representan. Bajo el lema “Sumá tu símbolo. Contá tu historia”, la propuesta invita a visibilizar el valor cultural y social de las enseñas locales, fortaleciendo el sentido de pertenencia y el reconocimiento de la diversidad cultural de las comunidades.

La vexilología, disciplina que estudia las banderas, integra aportes de la Historia, la Sociología, la Psicología, la Comunicación Visual y el Diseño Gráfico, y permite comprender tanto la estética como el significado histórico y cultural de los símbolos.

Declaración de interés

La Muestra Vexilología de Entre Ríos, de carácter itinerante y permanente, fue declarada de interés por la Cámara de Diputados de la provincia a través de la Declaración Nº 448, en reconocimiento a su valor educativo, cultural y patrimonial.

Feria de emprendedores y convenio de microcréditos

En paralelo, de 10 a 18, se desarrollará en plaza Enrique Carbó, frente al Museo, una Feria de Emprendedores Entrerrianos, que reunirá a más de 40 emprendimientos locales con productos de calidad y sello propio.

Durante la jornada también se concretará la firma del convenio del programa Microcréditos para el Impulso Local, destinado a fortalecer la actividad emprendedora en la provincia.

Con estas propuestas, el aniversario de Entre Ríos se celebra con una agenda que combina memoria, identidad cultural y apoyo al trabajo local.