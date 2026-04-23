El presidente del Consejo General de Educación, Carlos Cuenca, confirmó que se registraron 180 denuncias por amenazas de tiroteos en escuelas de la provincia.

“Son 180 denuncias en toda la provincia, no es algo menor. No se puede tomar como una broma ni minimizar”, afirmó.

En declaraciones periodísticas, el titular del CGE detalló que se está trabajando de manera coordinada con el Ministerio de Seguridad, la Policía, el Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (Copnaf) y la Justicia, incluyendo la intervención del fuero de menores. “Es un abordaje interdisciplinario e interministerial, porque muchas veces estas situaciones se originan fuera del ámbito escolar pero impactan directamente en las escuelas”, señaló.

Cuenca destacó el compromiso de todos los actores involucrados y valoró el trabajo conjunto. “La respuesta fue inmediata y articulada. Queremos agradecer a docentes, directivos, familias, a la policía, a la justicia y a todos los que fueron parte de la activación de los protocolos. Hay un diálogo directo y fluido que nos permite seguir tomando medidas para cuidar a la comunidad educativa”, concluyó.

Localidades

Entre otras localidades, hubo casos en Paraná, donde se reforzó la presencia policial en al menos 15 establecimientos debido a amenazas; en Cerrito se hallaron mensajes intimidatorios en la Escuela Privada N° 14 “Nuestra Señora de Fátima” y en la Secundaria N° 41; en Victoria, cinco escuelas registraron amenazas; en Seguí se registró una amenaza en la Escuela Técnica N°68 Prof. Facundo Arce.

Ola nacional

El hecho ocurrido semanas atrás en una escuela de San Cristóbal, Santa Fe, donde un adolescente mató a otro e hirió a varios estudiantes, generó una ola de amenazas de tiroteos a nivel nacional. Sólo en el caso de Entre Ríos, con 180 amenazas detectadas se incrementa la posibilidad de que alguna sea algo más que una broma de mal gusto.

La Comunidad del Crimen Real

La base o punto de inicio de esta movida, que hoy responde a aspectos mucho más complejos, sociales, psicológicos y culturales, ha sido la True Crime Community (TCC, por sus siglas en inglés, o Comunidad de Crimen Real). Se trata de una subcultura digital descentralizada y global, activa principalmente en redes sociales como TikTok, Discord, Instagram y foros especializados, donde se consume, analiza y comparte contenido relacionado con crímenes violentos de la vida real.