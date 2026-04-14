La propuesta, que regresa “a pedido del público”, fue presentada en el programa Crespo en Vivo, donde Valeria Torresín dialogó con los protagonistas sobre el regreso de la obra y su vínculo con el público.

Los actores destacaron que la reposición responde al interés del público, que en reiteradas ocasiones manifestó su deseo de volver a verla. “En la calle la gente nos pregunta cuándo la vamos a dar de nuevo. Por eso los invitamos a no perdérsela”, señalaron.

Las entradas anticipadas ya se encuentran disponibles en el local Arte Mari, y recomendaron adquirirlas con anticipación debido a la alta demanda registrada en funciones anteriores.

Humor entrerriano con base histórica

La obra combina humor, tradición y elementos históricos de la provincia. El primer acto transcurre en la comisaría de “Las Guachas”, un sitio real de Entre Ríos vinculado a episodios históricos del siglo XIX, mientras que el segundo introduce al personaje del curandero, que interactúa con el público y aporta una cuota destacada de improvisación.

Según explicaron los actores, el espectáculo se apoya en hechos reales y rescata elementos de la cultura popular entrerriana, con un enfoque humorístico respetuoso. “Nuestro lema es pintar una sonrisa en el rostro, con un humor con fundamento”, afirmaron.

Una obra que evoluciona con el tiempo

Aunque el texto original fue presentado por primera vez entre 2006 y 2007, la versión actual incorpora modificaciones y actualizaciones. Se ajustaron algunos diálogos y chistes para adaptarlos a las sensibilidades actuales, manteniendo el espíritu original de la obra.

El elenco actual está integrado por tres actores, entre ellos Juan Carlos Bernat y Ezequiel Buch, quienes retomaron la puesta en escena en 2023 con una respuesta muy positiva del público.

Interacción y cercanía con el público

Uno de los rasgos distintivos de la obra es la interacción directa con el público, especialmente a través del personaje del curandero, que improvisa en función de las reacciones de los espectadores.

“Hay que estar muy atentos porque la gente participa, pregunta y sorprende. Esa dinámica es parte esencial del espectáculo”, comentaron.

La propuesta logra convocar a espectadores de todas las edades, incluyendo niños, lo que —según destacaron— funciona como un indicador del alcance y la vigencia del humor que proponen.

Una invitación a reír en comunidad

Con una duración ágil y un enfoque familiar, “Zoilo de Polecía y Curandero” se posiciona como una opción cultural destacada dentro de la agenda local.

“El objetivo es que la gente venga a reírse con nosotros, a disfrutar en familia y a encontrarse con un humor auténtico, de nuestras raíces”, concluyeron los artistas.

La cita será el sábado 18 de abril a las 21:00 en el Salón Municipal, con entradas generales a $12.000. Una nueva oportunidad para reencontrarse con el teatro local y celebrar la identidad entrerriana a través del humor.