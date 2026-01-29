En el programa Tanto de Todo, que conduce Gonzalo Gadea Britos y se emite por FM 93.7 Boing Crespo, Lucre Frabotta fue la invitada para dialogar sobre yoga y presentar las novedades de su propuesta para este 2026, marcada por un cambio de espacio y una consolidación del trabajo grupal que viene desarrollando desde hace años en la ciudad.

Durante la entrevista, Frabotta confirmó que este año las clases se trasladaron a un nuevo lugar, ubicado en Alberdi 1563, a pocos metros del centro de Crespo. “Tenemos casita nueva finalmente”, expresó, destacando que se trata de un espacio propio, pensado exclusivamente para la práctica, lo que permite cuidar la energía del lugar y generar un ambiente más cómodo, íntimo y familiar.

En cuanto a la modalidad de las clases, explicó que por el momento se mantienen en horarios nocturnos, una decisión que responde tanto a las altas temperaturas del verano como a los beneficios que el yoga aporta al descanso. “Ayuda mucho a bajar el apuro del día y favorece un sueño más reparador”, señaló. Más adelante, con la llegada del invierno, no descartó sumar horarios a la siesta.

Uno de los ejes centrales de la charla fue el enfoque que Frabotta le da a sus clases, donde el aspecto grupal ocupa un rol fundamental. “Más allá de la filosofía del yoga y de la parte física, hay algo mucho más importante que es el grupo. Ahí está lo más terapéutico”, explicó. Si bien aclaró que el yoga no reemplaza tratamientos médicos ni psicológicos, remarcó su valor como complemento y como espacio de contención emocional.

En ese sentido, destacó que en sus clases se ha formado un grupo que acompaña y sostiene, permitiendo que cada persona pueda expresarse sin miedo al juicio. “Si un día estás triste, enojado o feliz, todo eso puede estar ahí. El grupo escucha, acompaña y no juzga”, afirmó. Esta dinámica, según relató, surgió de manera natural y se transformó en uno de los pilares del espacio.

Frabotta también subrayó la importancia de trabajar con grupos reducidos, que faciliten la cercanía y la confianza, y remarcó que el yoga es una práctica inclusiva. “Todos los cuerpos pueden hacer yoga”, sostuvo, explicando que se adapta a distintas edades, capacidades físicas y limitaciones, incluso mediante prácticas en silla o movimientos suaves.

A lo largo de la entrevista, la profesora recordó que lleva seis años ejerciendo como instructora y que su formación continúa en permanente evolución. En ese camino, destacó su especialización en yoga terapéutico y ayurveda, la medicina tradicional hindú. Sobre esta última, explicó que se trata de un enfoque integral de la salud, que busca comprender la raíz de los desequilibrios físicos desde una mirada que incluye lo emocional, lo psicológico y los hábitos cotidianos, como la alimentación y el descanso.

Finalmente, Frabotta invitó a quienes estén interesados en sumarse a comunicarse por WhatsApp al 3434570155 o a través de sus redes sociales, donde comparte imágenes y videos de las clases. Actualmente, las actividades se desarrollan los lunes, miércoles y jueves a partir de las 20, con horarios que pueden ajustarse según la época del año.