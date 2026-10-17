XXVII Olimpiada Matemática Entrerriana
Crespo.- El miércoles 30 de septiembre, más de 70 estudiantes de distintos puntos de la provincia y de más de 25 instituciones educativas, participaron de la XXVII Olimpíada Matemática Entrerriana (OME) en nuestra ciudad.
La competencia se llevó a cabo en la Escuela Técnica N.º 35 “Gral. Don José de San Martín”, evento que además fue declarado de Interés Educativo por el Concejo Deliberante local.
Además de una jornada llena de desafíos, conocimientos, también se disfrutó con juegos matemáticos, un conversatorio sobre la historia de la matemática destinado a docentes e interesados y un espacio muy especial de discusión de problemas, compartido con ex olímpicos.
Resultados
Primer Nivel
• Campeón: Bautista Chapino (EPNMYS Nº 35 Técnica, Crespo)
• 1º Subcampeón: Valentino Gómez (Esc. Normal Bavio, Gualeguay)
• 2º Subcampeón: Tomás Bartolis (M.C.Saavedra D-164, Paraná)
• Menciones Especiales: Felipe Enrique (N.S. Del Huerto D-41, Victoria), Joaquín (EPNMYS Nº 35 Técnica, Crespo), Vicente Noir (Colegio San Antonio, Concordia)
• Menciones: Clara Abrigo (Don Bosco D-40, Paraná), Xiomara Ciceroni (N.S. Del Huerto D-41, Victoria), Facundo Fornasari (C. De La Mesopotamia, Victoria), Victoria Huck (Ins.Bettendorf D-178, Gualeguaychú), Pedro Marinelli (Esc. Sec.Nº 8 Marcó, Gualeguay), Lucio Mastandrea (Colegio San Antonio, Concordia), Juan Moledo (Colegio San Antonio, Concordia), Benicio Roitberg (M.C.Saavedra D-164, Paraná), Thomas Schulz (EPNMYS Nº 35 Técnica, Crespo)
Segundo Nivel
• Campeón: Hernán Broder Cura (Inst. San José D-198, Crespo)
• 1º Subcampeón: Antonia Cudini (C. De La Mesopotamia, Victoria)
• 2º Subcampeón: José Siboldi ( N.S. De La Merced, La Paz)
• Menciones: Camila Cervosa (Inst. Adoratrices, Concordia), Matias Denardi (Esc.Sec.Nº 4 G. Gómez Enrique Carbó), Victoria Pardiña (Inst.Sec.D-243 Prof. Gelos, Gualeguaychú), Máximo Vivas (Ins.Bettendorf D-178, Gualeguaychú), Pedro Marinelli ( N.S. De La Merced, La Paz)
Tercer Nivel
• Campeón: Federico Ciani (E.E.T. Nº 1 Pedro Radio, Victoria)
• 1º Subcampeón: Ingrid Rodríguez (Esc. Sec.Nº 16 Victorin, Concordia)
• 2º Subcampeón: Thiago Duarte (Inst. Sagrado Corazón, Crespo)
• Menciones Especiales: Santiago Welter (E.E.T. Nº 1 Pedro Radio, Victoria)
• Menciones: Alfonso Boschele (C. De La Mesopotamia, Victoria), Simón Pittaluga (E.E.T. Nº 1 Pedro Radio, Victoria).