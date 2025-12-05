Spotify volvió a sacudir el panorama digital con el lanzamiento de Wrapped 2025, que ya se posiciona como la edición más grande, rápida y participativa desde la creación de esta popular experiencia anual. En sus primeras 24 horas, Wrapped superó los 200 millones de usuarios activos, un incremento del 19% interanual, alcanzando esa cifra en menos de la mitad del tiempo que en 2024, cuando se necesitaron 62 horas para llegar al mismo hito.

La repercusión también se vio reflejada en la forma en que los usuarios compartieron sus resultados: en el primer día, se registraron más de 500 millones de historias, entre publicaciones nativas, capturas de pantalla y descargas, lo que representa un aumento del 41% respecto al año anterior.

Un crecimiento que se siente en todo el mundo

Aunque el impacto fue global, los mercados con mayor impulso fueron India, Indonesia, Japón, Colombia, Tailandia y Estados Unidos, donde la participación creció con especial fuerza y contribuyó a la expansión récord de esta edición.

Marc Hazan, vicepresidente sénior de Marketing y Alianzas de Spotify, celebró el fenómeno describiéndolo como una mezcla de creatividad, identidad y conexión humana.

“Este año nos propusimos hacer Wrapped más grande, más audaz y mucho más conectado con la creatividad y la conexión humana. Ese espíritu impulsó los números récord que estamos celebrando. Spotify es el lugar donde las personas expresan con orgullo quiénes son a través de la música, podcasts y libros que más aman, y Wrapped es nuestro homenaje anual a esa identidad.”

Nuevas funciones para profundizar en la identidad sonora

Wrapped 2025 llegó acompañado de casi una docena de herramientas nuevas y actualizadas que permiten a los usuarios explorar su año desde ángulos más personales, sociales y creativos. Entre las funciones destacadas se encuentran:

Edad Sonora

Una estimación de la era musical con la que se alinean los gustos del usuario, ofreciendo una mirada temporal sobre sus preferencias.

Clubs

Una dinámica que agrupa a cada usuario dentro de uno de seis estilos de escucha, creando comunidades globales basadas en hábitos compartidos.

Wrapped Party

Una novedad que convierte Wrapped en una experiencia competitiva y en vivo, diseñada para disfrutar entre amigos y agregar un componente social y lúdico a los datos del año.

Además, por primera vez Wrapped integra en profundidad los hábitos de podcasts y audiolibros, ampliando la mirada sobre la forma en que las personas consumen contenido dentro de la plataforma.