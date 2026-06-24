La ciudad de Crespo volverá a ser escenario de una de las propuestas culturales más convocantes de la región. El próximo viernes 4 de julio se realizará una nueva edición del Encuentro “Con Sabor a las Cosas Nuestras”, un encuentro que reunirá a casi 30 grupos de danza y música provenientes de distintas localidades entrerrianas y de provincias vecinas.

La actividad tendrá lugar en el Salón Esperanza y comenzará a las 14:30, aunque el ingreso al público estará habilitado desde las 14:00. El evento se extenderá hasta la medianoche y contará además con propuestas gastronómicas, emprendedores, artesanos y capacitaciones vinculadas al folclore.

En diálogo con el programa Crespo en Vivo, que conduce Valeria Torresín por Boing 93.7 y el streaming de Paralelo32, el organizador Oscar Zaragoza destacó el crecimiento que ha tenido el encuentro desde su regreso el año pasado.

“Este es el segundo encuentro de esta nueva etapa y el décimo octavo de la historia de Con Sabor a las Cosas Nuestras. Tuvimos que cerrar las inscripciones porque ya estamos cerca de los 30 grupos y los tiempos no nos alcanzan para que todos puedan actuar”, explicó.

Un escenario para artistas consagrados y nuevos talentos

Según adelantó Zaragoza, el público encontrará una amplia variedad de expresiones artísticas, desde ballets tradicionales y grupos de danza estilizada hasta músicos y cantantes folclóricos.

Participarán artistas con trayectoria en escenarios nacionales como Cosquín, Jesús María, el Festival Nacional del Mate y el Festival de Laborde, junto a jóvenes valores que realizarán sus primeras presentaciones ante el público.

“Tenemos artistas de mucha experiencia y también chicos que por primera vez van a subir a un escenario. Esa mezcla es una de las riquezas del encuentro”, señaló.

Entre los grupos confirmados figuran delegaciones de Paraná, Diamante, Ramírez, Aranguren, Hernandarias, San Benito, Colonia Avellaneda, Piedras Blancas, Pueblo Brugo y Las Garzas, entre otras localidades.

Seminario de tanguito montielero

La jornada comenzará con una propuesta de capacitación destinada a bailarines y público interesado.

Desde las 11:00 de la mañana se desarrollará un seminario sobre tanguito montielero, uno de los ritmos más representativos de la música entrerriana.

“Muchos grupos lo interpretan en las peñas, pero no todos saben bailarlo. La idea es brindar herramientas básicas para quienes quieran aprender”, comentó Zaragoza.

La capacitación ya cuenta con alrededor de cien personas inscriptas.

Entradas accesibles y espíritu solidario

Uno de los aspectos destacados por la organización es que el valor de la entrada se mantendrá sin cambios respecto de la edición anterior.

El costo será de 5.000 pesos e incluirá la participación en sorteos durante toda la jornada.

Además, habrá servicio de cantina a cargo de una asociación civil que trabaja en el acompañamiento de personas con problemáticas de consumo y otras situaciones sociales complejas.

“Sabemos que la situación económica es difícil, por eso hacemos un esfuerzo para mantener el precio y permitir que las familias puedan acompañar a sus hijos, padres o parejas que participan del encuentro”, explicó el organizador.

Una propuesta que sigue creciendo

Zaragoza reconoció que el volumen que ha alcanzado la peña ya obliga a pensar en un formato de dos jornadas, aunque por el momento la organización opta por mantener el evento concentrado en un solo día.

“Es un trabajo enorme que comienza el viernes y termina recién el domingo. Somos un grupo pequeño de personas que lo hacemos con mucho esfuerzo y compromiso”, indicó.

Finalmente, agradeció el acompañamiento de instituciones, auspiciantes y organismos locales que colaboran con la realización del encuentro.

La cita será el 4 de julio en el Salón Esperanza. Una jornada pensada para disfrutar de la música, la danza, las tradiciones y el encuentro de cientos de artistas y amantes del folclore de toda la región.