Crespo.- El viernes 24 y sábado 25 de marzo, en el predio del fútbol infantil del Club Atlético Sarmiento de Crespo ubicado en calle Los Reseros y French, se realizará el “Crespo Rock”. Se presentarán en la primera jornada, Maquinar, DosVeinte, La Zapada de Aurelio, Sublevados, Marcapasos y Peka, mientras que el sábado 25 lo harán Bandera de Guerra, Rollando Rolla, Fahren, Osafim, Astillas del mismo Palo y Nave de Río. Se contará además con invitados especiales: “Estación Rock”, “Batucada de la Escuela Municipal”, “Los Chicos de la Garita” y artistas callejeros.

La entrada anticipada se consigue a un costo de $1.000 por las 2 jornadas, mientras que será gratis para los menores de 16 años que lleven un artículo no perecedero.

En el predio se ofrecerá el servicio de cantina, con venta de bebidas, choripanes, hamburguesas, pizzas, empanadas, entre otros productos. Además, habrá stands de emprendedores y peloteros para los chicos.

Desde la organización expresaron que “queremos promocionar la idea de que las bandas sigan haciendo su música y promoviendo la cultura de la música rock que durante la historia, siempre fue muy diversa y original. Desde ‘Crespo Rock’, además queremos incentivar a qué nuestros artistas sigan creando su propio material”.