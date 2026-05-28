La Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER) realizará en Paraná una nueva edición de la feria itinerante “Viví la UNER”, una propuesta destinada especialmente a estudiantes secundarios que buscan conocer la oferta académica y las experiencias universitarias de la institución.

La actividad se desarrollará el próximo jueves 4 de junio, de 10:00 a 16:00, en la Facultad de Ciencias de la Educación —ubicada en Buenos Aires 389— y en Plaza San Miguel, con acceso libre y gratuito, aunque con inscripción previa.

Bajo el lema “Explorá tu camino”, la jornada reunirá todas las carreras de la universidad organizadas en distintas áreas temáticas: Cuerpo y Salud; Naturaleza, Ambiente y Territorio; Tecnologías, Sistemas y Materia; y Sociedad, Cultura y Organización.

La propuesta apunta a acercar a los jóvenes herramientas para pensar su futuro académico y profesional, mediante actividades participativas, talleres y espacios de intercambio con docentes y estudiantes universitarios.

Durante la feria habrá talleres de orientación vocacional, lectura académica y técnicas para hablar en público, además de distintas experiencias vinculadas al mundo de la comunicación, el diseño y las producciones digitales.

En el edificio de la Facultad de Ciencias de la Educación se desarrollarán propuestas relacionadas con streaming, producción audiovisual, periodismo, diseño gráfico y Educación Sexual Integral (ESI), entre otras temáticas.

También participará la editorial universitaria EDUNER, que tendrá un espacio propio con actividades especiales, entre ellas la denominada “Batalla de cebadores”. Además, Radio UNER Paraná transmitirá en vivo desde el lugar durante toda la jornada.

En paralelo, se instalará un espacio satélite con propuestas impulsadas desde el área de Bienestar Estudiantil, donde los asistentes podrán conocer servicios y programas de acompañamiento para la vida universitaria.

La feria “Viví la UNER” ya tuvo ediciones este año en Concordia y Gualeguaychú, y continuará su recorrido el miércoles 10 de junio en Concepción del Uruguay, en la Facultad de Ciencias de la Salud.

Desde la universidad destacaron que la iniciativa busca fortalecer el vínculo con estudiantes de escuelas secundarias de toda la provincia y acompañarlos en el proceso de elección de una carrera universitaria.