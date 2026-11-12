Sociedad
"Vínculos": La aplicación que quiere bajar los conflictos familiares
La jueza bonaerense Lucchini Minuzzi diseñó una app con IA que puede atenuar los conflictos de comunicación entre padres separados • Detectó que muchos casos de roces judiciales se originan por peleas constantes en mensajes de WhatsApp referidas a la crianza de los hijos • Qué se necesita para que llegue a Entre Ríos donde más de 20 mil expedientes se mueven por año en el Fuero de Familia.
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