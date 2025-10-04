Hoy, sábado 4 de octubre, Villaguay abrió sus puertas a la historia automotriz con el inicio del 4º Encuentro de Autos Clásicos y Antiguos del Centro de Entre Ríos, un evento declarado de interés municipal y provincial por su valor cultural, patrimonial y turístico.

Durante todo el fin de semana, el Centro de Convenciones “Papa Francisco”, sobre Avenida Raúl Alfonsín, será el escenario de esta gran fiesta popular con entrada libre y gratuita, organizada por el grupo Villaguay Jeep Clásicos y Antiguos con el acompañamiento del Municipio, las áreas de Turismo y Cultura, y una amplia red de colaboradores.

Una fiesta sobre ruedas

Desde temprano, los expositores comenzaron a llegar al predio para exhibir vehículos de colección provenientes de distintas localidades entrerrianas, de otras provincias y también de países limítrofes. La convocatoria está abierta a todos los propietarios de autos clásicos y antiguos que quieran sumarse, sin necesidad de inscripción previa.

El público puede disfrutar durante la jornada de una muestra estática de vehículos, además de una exposición fotográfica y audiovisual, stands de emprendedores y artesanos locales, actividades recreativas para niños, sorteos y un completo servicio de cantina.

Uno de los momentos más esperados tendrá lugar a las 18:30 horas, cuando una caravana de autos recorra las calles emblemáticas de la ciudad: Raúl Alfonsín, Santa Rosa, San Martín, 25 de Mayo, para regresar por calle Herrera.

Música y tradición

La jornada continuará a las 21:00 con un lunch especial para expositores, del que participarán autoridades municipales que desde el inicio vienen respaldando la propuesta. El cierre del día será a las 22:30 horas, con el gran show gratuito de la Banda de la Policía de Entre Ríos, cuyos 47 integrantes ofrecerán un espectáculo abierto a toda la comunidad.