La Municipalidad de Villaguay puso en marcha el ciclo 2026 del Comedor Universitario Municipal, un espacio que vuelve a posicionarse como una herramienta clave para acompañar a estudiantes terciarios y universitarios de la ciudad, garantizando acceso a una alimentación adecuada durante su formación académica.

Ubicado en la intersección de Rivadavia y 25 de Mayo, el comedor funciona de lunes a viernes y ofrece viandas saludables a precios accesibles. El servicio contempla distintas alternativas alimentarias, incluyendo menús tradicionales, opciones vegetarianas y preparaciones sin TACC, con el objetivo de responder a diversas necesidades nutricionales. Además, los estudiantes tienen la posibilidad de almorzar en el lugar o retirar su vianda para consumirla fuera del establecimiento.

Desde el municipio destacaron que la iniciativa forma parte de una política pública sostenida en el tiempo, orientada a promover la igualdad de oportunidades y a acompañar las trayectorias educativas de los jóvenes. En este sentido, el comedor no solo brinda un servicio alimentario, sino que también actúa como un soporte fundamental para favorecer la permanencia en el sistema educativo.

Uno de los principales grupos beneficiados por esta propuesta son los estudiantes de la Licenciatura en Kinesiología y Fisiatría de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER), que cuenta con sede en Villaguay. Para muchos de ellos, el acceso a una comida equilibrada y económica resulta determinante para sostener el ritmo de cursado y reducir los costos asociados a la vida estudiantil.

En un contexto económico desafiante, los comedores universitarios —tanto de gestión municipal como institucional— cumplen un rol central en la inclusión educativa. No solo mejoran las condiciones de estudio, sino que también contribuyen al bienestar integral de los estudiantes, permitiendo que puedan enfocarse en su formación sin que la alimentación represente una dificultad.

Asimismo, el espacio promueve hábitos saludables, ya que los menús son supervisados para garantizar su calidad nutricional. Este aspecto es especialmente valorado por la comunidad estudiantil, que encuentra en el comedor una alternativa confiable y equilibrada para su alimentación diaria.

Desde la Municipalidad subrayaron que la continuidad del Comedor Universitario reafirma el compromiso con la educación como motor de desarrollo individual y colectivo. En esa línea, remarcaron que este tipo de políticas permiten no solo acompañar a quienes ya están cursando estudios superiores, sino también incentivar a que más jóvenes elijan formarse en la ciudad.

Con la reactivación del servicio en 2026, Villaguay fortalece su perfil como ciudad educativa, apostando a generar condiciones que faciliten el acceso, la permanencia y la finalización de los estudios, consolidando así un camino de crecimiento para las nuevas generaciones.