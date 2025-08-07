La entrega del reconocimiento tuvo lugar en el marco de un acto encabezado por Pablo Cagnoni, Director Nacional de Desarrollo y Promoción Turística, y Rodrigo Báez, referente del programa “Best Tourism Villages” en Argentina. Ambos funcionarios recorrieron la ciudad y su entorno rural junto a autoridades provinciales y del municipio de Villa Elisa, conociendo de primera mano los encantos y valores que la ciudad promueve y preserva.

Un recorrido con identidad

Durante la jornada, los visitantes recorrieron los principales atractivos turísticos de Villa Elisa: caminaron por sus paseos, mantuvieron contacto directo con los vecinos, visitaron la iglesia local y la histórica Estancia Museo El Porvenir, antigua casa del fundador de la ciudad.

Además, compartieron un emotivo momento en los almacenes de campo Francou y Don Leandro, donde fueron recibidos por sus propietarios. Allí, entre picadas, licores caseros e historias pueblerinas, vivieron una experiencia que conectó con las tradiciones más profundas de la región. Esta vivencia fue destacada por su autenticidad y calidez, valores centrales del programa de ONU Turismo.

Otro de los puntos clave del recorrido fue el complejo Termas Villa Elisa, principal atractivo turístico de la ciudad, que fue altamente valorado por sus instalaciones, su organización y la calidad de sus servicios.

Un premio que valora la autenticidad

El programa Best Tourism Villages de ONU Turismo busca distinguir a los destinos rurales que se destacan por la conservación de su patrimonio cultural y natural, su compromiso con la sostenibilidad, y la promoción de modos de vida auténticos que refuercen el sentido de comunidad.

En este sentido, Pablo Cagnoni destacó:

“Destacamos la gran labor colaborativa y asociativa que sostienen como comunidad. Esa cooperación hace que las cosas alcancen dimensiones impensadas desde el individualismo.”

Una comunidad que construye con compromiso

Desde el municipio de Villa Elisa se remarcó que esta distinción no es solo un reconocimiento turístico, sino una confirmación del trabajo colectivo y la identidad viva del pueblo. La participación ciudadana, el compromiso con las tradiciones y la visión de un turismo sustentable colocan a la ciudad como un ejemplo en el escenario nacional e internacional.

Este logro refleja el esfuerzo cotidiano de vecinos, emprendedores, instituciones y autoridades locales por construir un destino turístico que crece sin perder su esencia.