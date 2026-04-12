La titular del área de Salud municipal, Nelly Amilbia, confirmó el inicio de la campaña de vacunación en el departamento, destacando una alta respuesta de la comunidad que permitió aplicar más de 300 dosis en los primeros tres días de iniciada la campaña, agotando rápidamente el stock enviado por la provincia.

Según precisó la funcionaria, la campaña se desarrolla de manera escalonada, priorizando en esta primera etapa a niños pequeños, embarazadas, madres recientes y personal de salud. En tanto, se aguarda la llegada de nuevas partidas para ampliar la cobertura a adultos mayores y personas con factores de riesgo.

Desde el municipio también anticiparon la implementación de estrategias para facilitar el acceso a la vacunación. En ese sentido, Amilbia adelantó que se habilitarán jornadas especiales durante los fines de semana en los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS). “Vamos a abrir los CAPS dos veces por mes los sábados para inmunizar a los que no pueden concurrir los otros días”, señaló en diálogo con Paralelo32.

Además, se pondrá en marcha un sistema de vacunación domiciliaria destinado a personas con discapacidad o movilidad reducida, iniciativa que ya cuenta con un importante número de vecinos inscriptos.

En relación al calendario sanitario, desde el área recordaron la importancia de completar las vacunas obligatorias, especialmente en niños de 5 y 11 años, las cuales pueden aplicarse sin inconvenientes en centros de salud y hospitales de la ciudad.

Por otra parte, la titular de Salud expresó su preocupación por la situación sanitaria a nivel nacional, señalando faltantes de insumos esenciales como anticonceptivos y leche, cuya provisión está siendo sostenida por el gobierno provincial y el municipio.

Amilbia también advirtió sobre el deterioro de algunos indicadores de salud en los últimos años y cuestionó decisiones recientes que, según indicó, podrían impactar negativamente en el acceso a información, recursos y programas internacionales.

Preocupación por la salida de Argentina de la OMS

En este marco, la funcionaria lamentó la desvinculación del país de la Organización Mundial de la Salud, subrayando la relevancia histórica y estratégica de ese vínculo. “Argentina fue socio fundador en 1948 y durante décadas tuvo voz y voto en un foro clave para abordar problemáticas sanitarias globales”, remarcó.

Asimismo, explicó que la OMS cumple un rol fundamental en la vigilancia epidemiológica, la difusión de información actualizada sobre enfermedades —como los recientes casos de viruela del mono en variantes más virulentas— y en el apoyo técnico a los comités científicos nacionales.

Finalmente, destacó que fenómenos como las corrientes migratorias y los conflictos bélicos forman parte de las investigaciones sanitarias globales en las que la OMS tiene un papel central, por lo que su ausencia podría representar un desafío adicional para el país.

Desde el área de Salud municipal reiteraron la importancia de la prevención y convocaron a la comunidad a acercarse a los centros de salud para completar los esquemas de vacunación y sostener los cuidados sanitarios.