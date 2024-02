** No vaya a creer que no hay buenas noticias, lo que decae es su proporción frente a las malas, que están ganando terreno. No voy a recaer en la aprendida lista de cosas buenas que agradecemos a Dios cada día por el solo hecho de despertar. Me refiero a cosas trascendentes en el campo de la astronomía, ciencia dedicada a buscar, en el universo, nuevos ‘lotes’ donde armar ranchada para nuestros descendientes, porque no van a tener cabida en esta esfera a la que hemos llamado tierra, nombre que nos viene del dios Gea o Gaia de la mitología griega. Esto es así, a menos que les salga bien a los que hoy tienen a la humanidad en un puño y planean ir barriendo con los viejos y débiles, para hacerles lugar a los chicos, mediante pandemias programadas. En eso están y no les gusta fallar.