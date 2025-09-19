Eventos
“Verso Rodante”: Crespo será sede de un encuentro regional de cantautores en octubre
En la edición del jueves 18 de septiembre del programa Crespo en Vivo, emitido por la señal de Bong Crespo y vía streaming, Carina Haberkorn entrevistó al músico, profesor y cantautor Agustín Leiker –conocido artísticamente como Agu Laiker–, quien presentó los detalles de un evento cultural que promete marcar la agenda artística de la ciudad: el Encuentro Regional de la Canción “Verso Rodante”.
La cita tendrá lugar el viernes 10 y sábado 11 de octubre en el Salón Teatro Municipal, con entrada libre y gratuita a partir de las 20.00. Según adelantó el artista, se trata de “un espacio de encuentro más que de festival”, en el que participarán cantautoras y cantautores de distintas ciudades de Argentina y Uruguay.
Un espacio para la canción propia
“La idea es visibilizar a quienes trabajan con su propia música, generando lazos y compartiendo experiencias entre artistas y con el público”, explicó Laiker durante la entrevista.
El encuentro contará con la presencia de referentes de Paysandú, Rosario, Santa Fe, Concordia, Concepción del Uruguay, Salto, Buenos Aires y de artistas locales de Crespo. Entre ellos se destacan Juan Manuel Barrios (Paysandú), Musgo (Rosario), Juan E. Boutat (Santa Fe), el dúo Trinchera (Nogoyá–Catamarca), Florencia Dávila (Salto), Magui Mas (Paysandú), Tina I (Concepción del Uruguay), Cani Strato y Hernán Brambila (Crespo), Luca Casado (Buenos Aires), Agos Pupé (Rosario) y Facu Spinelli (Concordia), entre otros.
Talleres y formación
Además de los recitales, se desarrollarán talleres abiertos a la comunidad con inscripción previa. El sábado 11, a las 14.00, Juan E. Boutat dictará una charla sobre creación de canciones; mientras que a las 16.00, la cantautora y antropóloga Tina I coordinará un taller de expresión a través de la voz, centrado en la puesta en escena y la superación del miedo escénico.
Ambas instancias tendrán un costo de inscripción y entregarán certificaciones, con el apoyo de la Municipalidad de Crespo.
Apoyo local y proyección regional
El municipio colabora con la propuesta facilitando hospedaje, sonido, iluminación, el espacio físico y la difusión. “Estamos muy agradecidos porque la Municipalidad haya apostado a un proyecto cultural independiente y autogestionado”, subrayó Laiker.
El nombre “Verso Rodante” fue elegido en conjunto con colegas de Paysandú y Rosario, y busca reflejar el carácter itinerante y colectivo de la canción como vehículo de encuentro.
Un tercer álbum en camino
Durante la entrevista, Agu Laiker interpretó en vivo composiciones propias, entre ellas Amuletos del camino y Canto rodado, canciones que formarán parte de su próximo trabajo discográfico. Será su tercer álbum solista, luego de Canciones del revés y Botella al mar, un disco conceptual inspirado en el mar como metáfora de búsqueda y conexión.
“Este encuentro es una forma de movernos, de generar espacios y de invitar al público a sentirse parte de la música”, concluyó el cantautor crespense.
La invitación ya está hecha: 10 y 11 de octubre, en el Teatro Municipal de Crespo, dos noches para celebrar la canción propia en un marco colectivo y abierto a toda la comunidad.