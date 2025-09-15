La psicóloga Vanesa Bolenberg, egresada de la Universidad Nacional de Rosario en 2010 y especializada en Psicología Vincular de Familias, Niños y Adolescentes en el Hospital Italiano de Buenos Aires, habló sobre los desafíos actuales para el bienestar emocional y las claves para detectarlos a tiempo.

En diálogo con Dúplex por FM Boing 93.7 y Paralelo 32, la profesional destacó que la pandemia marcó un antes y un después en la forma de abordar la salud mental.

“De la pandemia para acá hubo un antes y un después. El aislamiento y la tecnologización hicieron que socializáramos menos, y las personas comenzaron a sentirse más solas”, explicó.

Bolenberg señaló que, en medio de los cambios sociales y laborales, cada vez más personas buscan replantear sus prioridades. “Todos los días tenemos que aprender a llevarnos a nosotros mismos, y muchas veces no sabemos cómo hacerlo”, afirmó.

La especialista se refirió también a las crisis vitales, esos momentos que ponen a prueba la capacidad de adaptación: “La adolescencia, una separación, la pérdida de un ser querido o un cambio de trabajo son puntos de crecimiento, pero a veces nos cuesta entenderlo. Nos ponen en evidencia lo que tenemos y lo que no tenemos internamente”.

Entre los indicadores de alerta, mencionó transformaciones en la manera de hablar y en las conductas cotidianas:

“El discurso puede teñirse de pesimismo o melancolía, y en la conducta aparece el aislamiento o la irritabilidad. Muchas veces, la irritabilidad es la máscara de una profunda tristeza”.

Bolenberg remarcó la importancia de construir redes de apoyo, mantener hábitos saludables y sostener tratamientos cuando son necesarios. También recomendó proyectar metas a futuro: “Los hábitos saludables no son negociables, y es fundamental tener un proyecto de vida: un norte hacia adelante”.

Por último, hizo hincapié en la necesidad de actuar de manera temprana:

“Es muy importante poder llegar antes, no esperar a estar en una situación de crisis subjetiva. La prevención cobra valor cuando actuamos antes de que la situación nos desborde”.