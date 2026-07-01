Las vacaciones de invierno son una oportunidad ideal para compartir tiempo en familia y descubrir nuevas propuestas culturales. A pocos kilómetros de Crespo, el Teatro Municipal 3 de Febrero de Paraná preparó una nutrida agenda de espectáculos durante todo el mes de julio, con actividades pensadas especialmente para niños, adolescentes y adultos.

La programación combina producciones locales y nacionales, funciones infantiles, recitales, danza, teatro y visitas guiadas por uno de los edificios patrimoniales más emblemáticos de la capital entrerriana.

El Festival de Espectáculos Infantiles, una cita imperdible

Uno de los principales atractivos será una nueva edición del Festival de Espectáculos Infantiles (FEI), que se desarrollará del 7 al 11 y del 14 al 18 de julio, con funciones todos los días a las 16:00.

Durante esas jornadas, los más pequeños podrán disfrutar de propuestas que combinan teatro, clown, circo, narración de cuentos y comedias musicales.

Entre las obras programadas se encuentran Manso desconcierto, La Runfla de los Macanos, Mequetrefes Rodando, Cuentos del fondo del mar, Grandes artistas en pequeños actos, Volá, un cuento en el viento, Los Vermichelis, Aladdín y la genia de la lámpara, Imagina Rubí y MochyLota.

Las entradas generales para cada función tendrán un valor de 8.000 pesos.

Música, danza y grandes producciones

La agenda también incluye espectáculos para todos los gustos.

Julio comenzará con el show de Enzo Barzola, seguido por el concierto Pinceladas de Rock y el espectáculo de danzas españolas Ecos de España.

Durante el mes también llegarán propuestas como Madre Cantora, un homenaje coreográfico a Mercedes Sosa; el espectáculo Música para Volar, con versiones sinfónicas de clásicos del rock argentino; la presentación del reconocido bailarín Hernán Piquín con Me verás volver; y la obra teatral Maldita felicidad, entre otras producciones.

Además, habrá muestras de danza de distintos estudios de Paraná y funciones dedicadas al flamenco y las danzas españolas.

Una gala patriótica con entrada libre

En el marco de los festejos por el Día de la Independencia, el miércoles 8 de julio, a las 20:00, el Teatro ofrecerá una Gala Artística Patria con entrada libre y gratuita, una propuesta abierta a toda la comunidad.

Conocer el teatro desde adentro

Quienes deseen descubrir la historia del edificio también podrán participar de las visitas guiadas que se realizarán los lunes 20 y 27 de julio.

La actividad está destinada tanto a instituciones educativas como al público en general y requiere inscripción previa.

Una escapada cultural cerca de casa

Para los vecinos de Crespo, Libertador San Martín, Ramírez, Viale, María Grande y otras localidades de la región, la programación del Teatro 3 de Febrero representa una excelente alternativa para disfrutar de una salida diferente durante las vacaciones de invierno.

A menos de una hora de viaje, Paraná ofrece una amplia propuesta cultural que puede combinarse con paseos por la ciudad, recorridos gastronómicos y otras actividades recreativas, convirtiéndose en una opción ideal para quienes buscan compartir una experiencia en familia sin alejarse demasiado de casa.

La disponibilidad de entradas y modalidades de compra pueden consultarse a través de la boletería del Teatro Municipal 3 de Febrero y de las plataformas de venta habilitadas para cada espectáculo.

La programación completa es la siguiente:

Miércoles 1

21 horas | Enzo Barzola en vivo

Entradas por boletería del Teatro o por SimplePass:

Entrada general: $15.000

Género: Show en vivo de Cumbia – Duración: 1:40 horas

Organiza: O. T. Producciones.

Jueves 2

20.30 horas | Pinceladas de Rock

Entradas por boletería del Teatro:

Platea y palcos bajos: $10.000

Palcos altos y tertulia: $8.000

Género: Música – Duración: 1:40 horas

Organiza: Bien Hecho G. C.

Viernes 3

21 horas | Ecos de España

Entradas por boletería del Teatro:

Platea: $15.000

Palcos bajos: $70.000 (4 lugares)

Palcos altos: $70.000 (4 lugares)

Tertulia: $12.000

Género: Danzas españolas y flamenco – Duración: 1:30 horas

Organiza: Instituto Coreográfico de Danzas Españolas Profesora Laura Devetac.

Sábado 4

15 horas | Guerreras Doradas

Entradas por boletería del Teatro o por Platea Vip:

Entrada general: $30.000

Género: Infantil – Duración: 70 min.

Organiza: Sin Producciones.

Martes 7

16 horas | FEI: Valga la redundancia: Manso desconcierto

Entradas por boletería del Teatro:

Entrada general: $8.000

Género: Teatro Clown Música – Duración: 1 hora

Organiza: FEI.

Miércoles 8

16 horas | FEI: La Runfla de los Macanos

Entradas por boletería del Teatro:

Entrada general: $8.000

Género: Rutinas de payasos para las infancias – Duración: 1 hora

Organiza: FEI.

20 horas | Gala Artística Patria Día de la Independencia

Entrada libre y gratuita

Jueves 9

16 horas | FEI: Mequetrefes Rodando

Entradas por boletería del Teatro:

Entrada general: $8.000

Género: Teatro Infantil – Duración: 1 hora

Organiza: FEI.

20.30 horas | Madre Cantora, danza homenaje a Mercedes Sosa

Entradas por boletería del Teatro o por QR Tickets:

Entrada general: $15.000

Género: Danza – Duración: 1: 20 hora

Organiza: Cultura por la Memoria.

Viernes 10

16 horas | FEI: Cuentos del fondo del mar

Entradas por boletería del Teatro:

Entrada general: $8.000

Género: Comedia Dramática Infantil – Duración: 50 min.

Organiza: FEI.

Sábado 11

16 horas | FEI: Grandes artistas en pequeños actos

Entradas por boletería del Teatro:

Entrada general: $8.000

Género: Circo – Duración: 50 min.

Organiza: FEI.

Martes 14

16 horas | FEI: Volá, un cuento en el viento

Entradas por boletería del Teatro:

Entrada general: $8.000

Género: Infantil – Duración: 45 min.

Organiza: FEI.

Miércoles 15

16 horas | FEI: Los Vermichelis, delivery de cuentos

Entradas por boletería del Teatro:

Entrada general: $8.000

Género: Infantil – Duración: 50 min.

Organiza: FEI.

Jueves 16

16 horas | FEI: Aladdín y la genia de la lámpara

Entradas por boletería del Teatro:

Entrada general: $8.000

Género: Comedia Musical Infantil – Duración: 1 hora

Organiza: FEI.

Viernes 17

16 horas | FEI: Imagina Rubí

Entradas por boletería del Teatro:

Entrada general: $8.000

Género: Comedia Infantil – Duración: 50 min.

Organiza: FEI.

Sábado 18

16 horas | FEI: MochyLota

Entradas por boletería del Teatro:

Entrada general: $8.000

Género: Teatro infantil – Duración: 45 min.

Organiza: El Histrión.

Martes 21

20 horas | Muestra de Invierno División X

Platea y palcos: $15.000

Tertulia: $12.000

Género: Danza – Duración: 1 hora

Organiza: División X Dance Studio.

Miércoles 22

20.30 horas | Gala de Danzas, Ritmos y Pole Dance

Anticipadas: $18.000

En puerta: $19.000

Género: Danza – Duración: 1 hora

Organiza: Gimnasio Vértigo.

Jueves 23

19 y 21 horas | Muestra de Invierno División X

Platea y palcos: $15.000

Tertulia: $12.000

Género: Danza – Duración: Primera función: 1 hora – Segunda función: 1:15 horas

Organiza: División X Dance Studio.

Viernes 24

19 y 21 horas | Matices de España

Entradas por boletería del Teatro:

Platea: $23.000

Palcos bajos y altos (enteros): $100.000

Tertulia: $20.000

Género: Danzas españolas – Duración: 1:30 horas

Organiza: Instituto de Baile de la Sociedad Española de Paraná.

Sábado 25

21 horas | Música para Volar: Obras Cumbres del Rock Argentino

Entradas por boletería del Teatro o por Grada Tickets:

Platea preferencial (8 primeras filas): $40.000

Platea general y palcos bajos: $35.000

Palcos altos: $30.000

Tertulia: $25.000

Paraíso: $20.000

Género: Música – Duración: 2 horas

Organiza: Paracima Producciones.

Domingo 26

19.30 horas | Espectáculo de Danzas Open Ballet

Entrada general: $22.000

Género: Danzas – Duración: 2 horas

Organiza: Estudio Open Ballet.

Martes 28

20 horas | El limbo de la historia

Entradas por boletería del Teatro:

Entrada general: $25.000

Género: Teatro – Duración: 1:30 horas

Organiza: Racines de la Danse.

Miércoles 29

21 horas | Hernán Piquín: Me verás volver

Entradas por boletería del Teatro o por Grada Tickets:

Platea preferencial (8 primeras filas): $50.000

Platea general: $45.000

Palcos bajos: $40.000

Palcos altos: $35.000

Tertulia: $30.000

Género: Teatro – Duración: 2 horas

Organiza: Paracima Producciones.

Viernes 31

21 horas | Maldita felicidad

Entradas por boletería del Teatro o por Platea Vip:

Platea y palcos: $50.000

Tertulia: $45.000

Género: Teatro – Duración: 1:30 horas

Organiza: Sin Producciones.