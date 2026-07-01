Vacaciones de invierno: el Teatro 3 de Febrero propone un mes repleto de espectáculos para toda la familia
Teatro, música, danza, circo, clown, comedias musicales y visitas guiadas forman parte de la programación especial de julio. Desde Crespo y localidades vecinas, Paraná se presenta como una excelente opción para disfrutar de una salida cultural durante el receso invernal.
Las vacaciones de invierno son una oportunidad ideal para compartir tiempo en familia y descubrir nuevas propuestas culturales. A pocos kilómetros de Crespo, el Teatro Municipal 3 de Febrero de Paraná preparó una nutrida agenda de espectáculos durante todo el mes de julio, con actividades pensadas especialmente para niños, adolescentes y adultos.
La programación combina producciones locales y nacionales, funciones infantiles, recitales, danza, teatro y visitas guiadas por uno de los edificios patrimoniales más emblemáticos de la capital entrerriana.
El Festival de Espectáculos Infantiles, una cita imperdible
Uno de los principales atractivos será una nueva edición del Festival de Espectáculos Infantiles (FEI), que se desarrollará del 7 al 11 y del 14 al 18 de julio, con funciones todos los días a las 16:00.
Durante esas jornadas, los más pequeños podrán disfrutar de propuestas que combinan teatro, clown, circo, narración de cuentos y comedias musicales.
Entre las obras programadas se encuentran Manso desconcierto, La Runfla de los Macanos, Mequetrefes Rodando, Cuentos del fondo del mar, Grandes artistas en pequeños actos, Volá, un cuento en el viento, Los Vermichelis, Aladdín y la genia de la lámpara, Imagina Rubí y MochyLota.
Las entradas generales para cada función tendrán un valor de 8.000 pesos.
Música, danza y grandes producciones
La agenda también incluye espectáculos para todos los gustos.
Julio comenzará con el show de Enzo Barzola, seguido por el concierto Pinceladas de Rock y el espectáculo de danzas españolas Ecos de España.
Durante el mes también llegarán propuestas como Madre Cantora, un homenaje coreográfico a Mercedes Sosa; el espectáculo Música para Volar, con versiones sinfónicas de clásicos del rock argentino; la presentación del reconocido bailarín Hernán Piquín con Me verás volver; y la obra teatral Maldita felicidad, entre otras producciones.
Además, habrá muestras de danza de distintos estudios de Paraná y funciones dedicadas al flamenco y las danzas españolas.
Una gala patriótica con entrada libre
En el marco de los festejos por el Día de la Independencia, el miércoles 8 de julio, a las 20:00, el Teatro ofrecerá una Gala Artística Patria con entrada libre y gratuita, una propuesta abierta a toda la comunidad.
Conocer el teatro desde adentro
Quienes deseen descubrir la historia del edificio también podrán participar de las visitas guiadas que se realizarán los lunes 20 y 27 de julio.
La actividad está destinada tanto a instituciones educativas como al público en general y requiere inscripción previa.
Una escapada cultural cerca de casa
Para los vecinos de Crespo, Libertador San Martín, Ramírez, Viale, María Grande y otras localidades de la región, la programación del Teatro 3 de Febrero representa una excelente alternativa para disfrutar de una salida diferente durante las vacaciones de invierno.
A menos de una hora de viaje, Paraná ofrece una amplia propuesta cultural que puede combinarse con paseos por la ciudad, recorridos gastronómicos y otras actividades recreativas, convirtiéndose en una opción ideal para quienes buscan compartir una experiencia en familia sin alejarse demasiado de casa.
La disponibilidad de entradas y modalidades de compra pueden consultarse a través de la boletería del Teatro Municipal 3 de Febrero y de las plataformas de venta habilitadas para cada espectáculo.
La programación completa es la siguiente:
Miércoles 1
21 horas | Enzo Barzola en vivo
Entradas por boletería del Teatro o por SimplePass:
Entrada general: $15.000
Género: Show en vivo de Cumbia – Duración: 1:40 horas
Organiza: O. T. Producciones.
Jueves 2
20.30 horas | Pinceladas de Rock
Entradas por boletería del Teatro:
Platea y palcos bajos: $10.000
Palcos altos y tertulia: $8.000
Género: Música – Duración: 1:40 horas
Organiza: Bien Hecho G. C.
Viernes 3
21 horas | Ecos de España
Entradas por boletería del Teatro:
Platea: $15.000
Palcos bajos: $70.000 (4 lugares)
Palcos altos: $70.000 (4 lugares)
Tertulia: $12.000
Género: Danzas españolas y flamenco – Duración: 1:30 horas
Organiza: Instituto Coreográfico de Danzas Españolas Profesora Laura Devetac.
Sábado 4
15 horas | Guerreras Doradas
Entradas por boletería del Teatro o por Platea Vip:
Entrada general: $30.000
Género: Infantil – Duración: 70 min.
Organiza: Sin Producciones.
Martes 7
16 horas | FEI: Valga la redundancia: Manso desconcierto
Entradas por boletería del Teatro:
Entrada general: $8.000
Género: Teatro Clown Música – Duración: 1 hora
Organiza: FEI.
Miércoles 8
16 horas | FEI: La Runfla de los Macanos
Entradas por boletería del Teatro:
Entrada general: $8.000
Género: Rutinas de payasos para las infancias – Duración: 1 hora
Organiza: FEI.
20 horas | Gala Artística Patria Día de la Independencia
Entrada libre y gratuita
Jueves 9
16 horas | FEI: Mequetrefes Rodando
Entradas por boletería del Teatro:
Entrada general: $8.000
Género: Teatro Infantil – Duración: 1 hora
Organiza: FEI.
20.30 horas | Madre Cantora, danza homenaje a Mercedes Sosa
Entradas por boletería del Teatro o por QR Tickets:
Entrada general: $15.000
Género: Danza – Duración: 1: 20 hora
Organiza: Cultura por la Memoria.
Viernes 10
16 horas | FEI: Cuentos del fondo del mar
Entradas por boletería del Teatro:
Entrada general: $8.000
Género: Comedia Dramática Infantil – Duración: 50 min.
Organiza: FEI.
Sábado 11
16 horas | FEI: Grandes artistas en pequeños actos
Entradas por boletería del Teatro:
Entrada general: $8.000
Género: Circo – Duración: 50 min.
Organiza: FEI.
Martes 14
16 horas | FEI: Volá, un cuento en el viento
Entradas por boletería del Teatro:
Entrada general: $8.000
Género: Infantil – Duración: 45 min.
Organiza: FEI.
Miércoles 15
16 horas | FEI: Los Vermichelis, delivery de cuentos
Entradas por boletería del Teatro:
Entrada general: $8.000
Género: Infantil – Duración: 50 min.
Organiza: FEI.
Jueves 16
16 horas | FEI: Aladdín y la genia de la lámpara
Entradas por boletería del Teatro:
Entrada general: $8.000
Género: Comedia Musical Infantil – Duración: 1 hora
Organiza: FEI.
Viernes 17
16 horas | FEI: Imagina Rubí
Entradas por boletería del Teatro:
Entrada general: $8.000
Género: Comedia Infantil – Duración: 50 min.
Organiza: FEI.
Sábado 18
16 horas | FEI: MochyLota
Entradas por boletería del Teatro:
Entrada general: $8.000
Género: Teatro infantil – Duración: 45 min.
Organiza: El Histrión.
Martes 21
20 horas | Muestra de Invierno División X
Platea y palcos: $15.000
Tertulia: $12.000
Género: Danza – Duración: 1 hora
Organiza: División X Dance Studio.
Miércoles 22
20.30 horas | Gala de Danzas, Ritmos y Pole Dance
Anticipadas: $18.000
En puerta: $19.000
Género: Danza – Duración: 1 hora
Organiza: Gimnasio Vértigo.
Jueves 23
19 y 21 horas | Muestra de Invierno División X
Platea y palcos: $15.000
Tertulia: $12.000
Género: Danza – Duración: Primera función: 1 hora – Segunda función: 1:15 horas
Organiza: División X Dance Studio.
Viernes 24
19 y 21 horas | Matices de España
Entradas por boletería del Teatro:
Platea: $23.000
Palcos bajos y altos (enteros): $100.000
Tertulia: $20.000
Género: Danzas españolas – Duración: 1:30 horas
Organiza: Instituto de Baile de la Sociedad Española de Paraná.
Sábado 25
21 horas | Música para Volar: Obras Cumbres del Rock Argentino
Entradas por boletería del Teatro o por Grada Tickets:
Platea preferencial (8 primeras filas): $40.000
Platea general y palcos bajos: $35.000
Palcos altos: $30.000
Tertulia: $25.000
Paraíso: $20.000
Género: Música – Duración: 2 horas
Organiza: Paracima Producciones.
Domingo 26
19.30 horas | Espectáculo de Danzas Open Ballet
Entrada general: $22.000
Género: Danzas – Duración: 2 horas
Organiza: Estudio Open Ballet.
Martes 28
20 horas | El limbo de la historia
Entradas por boletería del Teatro:
Entrada general: $25.000
Género: Teatro – Duración: 1:30 horas
Organiza: Racines de la Danse.
Miércoles 29
21 horas | Hernán Piquín: Me verás volver
Entradas por boletería del Teatro o por Grada Tickets:
Platea preferencial (8 primeras filas): $50.000
Platea general: $45.000
Palcos bajos: $40.000
Palcos altos: $35.000
Tertulia: $30.000
Género: Teatro – Duración: 2 horas
Organiza: Paracima Producciones.
Viernes 31
21 horas | Maldita felicidad
Entradas por boletería del Teatro o por Platea Vip:
Platea y palcos: $50.000
Tertulia: $45.000
Género: Teatro – Duración: 1:30 horas
Organiza: Sin Producciones.