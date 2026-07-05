Las vacaciones de invierno suman una nueva alternativa para quienes buscan combinar entretenimiento y aprendizaje. El Gobierno de Entre Ríos anunció una programación especial en el Domo del MiradorTEC, un espacio tecnológico ubicado en la ciudad de Paraná que ofrecerá funciones inmersivas pensadas para niños, jóvenes y adultos.

La propuesta se desarrollará del 6 al 19 de julio, con actividades programadas de jueves a domingo, y forma parte de la agenda organizada por la Secretaría General de la Gobernación, a través de la Secretaría de Modernización, Ciencia, Tecnología e Innovación.

Un viaje a través de la ciencia y la tecnología

El principal atractivo del Domo son sus proyecciones en formato 360 grados, acompañadas por sonido envolvente y efectos visuales que permiten al público vivir una experiencia completamente inmersiva.

Durante las funciones, los asistentes podrán recorrer el universo, explorar las profundidades del océano, descubrir el funcionamiento del cerebro humano, conocer el mundo de los dinosaurios y disfrutar de otras propuestas especialmente diseñadas para despertar la curiosidad y el interés por la ciencia.

Cada presentación combina contenidos educativos con tecnología de última generación, convirtiendo el aprendizaje en una experiencia participativa y entretenida para toda la familia.

Una propuesta ideal para compartir con los chicos

Además de las proyecciones, quienes participen de las funciones podrán disfrutar de pochoclos durante la actividad, generando un ambiente similar al de una sala de cine, pero con una experiencia completamente diferente.

Desde la organización señalaron que el objetivo es acercar la ciencia y la innovación de una manera accesible y divertida, aprovechando el receso escolar para ofrecer alternativas recreativas de calidad.

Actividad gratuita con inscripción previa

La participación es libre y gratuita, aunque los cupos son limitados, por lo que se requiere inscripción anticipada.

La programación completa, con los días, horarios y el formulario de inscripción, puede consultarse a través del sitio web oficial del Domo MiradorTEC.

Para las familias de Crespo y localidades vecinas que tengan previsto visitar Paraná durante las vacaciones de invierno, esta propuesta se presenta como una excelente opción para complementar un paseo por la capital provincial con una experiencia innovadora que combina tecnología, conocimiento y entretenimiento.