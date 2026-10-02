La Travesía del Paraná tendrá este sábado 3 de octubre su tercera edición con alrededor de 160 participantes, la cifra más alta desde el inicio de la competencia. La prueba de aguas abiertas reunirá a nadadores y nadadoras de distintos puntos de Entre Ríos y la región.

La competencia es organizada por la Municipalidad de Paraná, NAF Concordia y Natación Río Uruguay y tendrá dos distancias.

La prueba principal será de 7,5 kilómetros, con largada a las 11 desde Puerto Barrancas. La segunda distancia será de 2,5 kilómetros, con partida a las 11:45 desde el Balneario Thompson.

Ambos recorridos tendrán como punto de llegada el Balneario Municipal de Paraná, donde también se realizará la entrega de premios, prevista para las 13.

Operativo de seguridad

Por tratarse de una competencia en aguas abiertas, se dispondrá un operativo especial que incluirá lancha sanitaria y guardavidas durante el desarrollo de las pruebas.

También acompañarán la actividad integrantes de la Escuela Municipal de Canotaje y Stand Up Paddle (SUP), la Escuela de SUP “Amigos del Río” y distintos clubes de Paraná.

“El crecimiento año a año demuestra que se está consolidando en el calendario de la región”, señaló Juan Arbitelli, subsecretario de Deportes de la Municipalidad de Paraná. El funcionario destacó además la necesidad de mantener un operativo de seguridad ante las características del río Paraná.

Acreditación y cronograma

La acreditación de participantes y entrega de kits se realizará este viernes 2 de octubre, de 18 a 20, en Open Club, ubicado en Bravard 276.

Los competidores que lleguen desde otras localidades podrán acreditarse el sábado en el Balneario Municipal, entre las 8 y las 9:30, donde también se entregarán los kits y se realizará el pintado de números.

Para completar la acreditación se solicitarán DNI y deslinde correspondiente.

Cronograma del sábado:

8:00 a 9:30: acreditación, entrega de kits y pintado de números en el Balneario Municipal.

acreditación, entrega de kits y pintado de números en el Balneario Municipal. 10:00: charla técnica.

charla técnica. 10:15: traslado de los nadadores hacia los lugares de largada.

traslado de los nadadores hacia los lugares de largada. 11:00: largada de la prueba de 7,5 kilómetros desde Puerto Barrancas.

largada de la prueba de 7,5 kilómetros desde Puerto Barrancas. 11:45: largada de la prueba de 2,5 kilómetros desde el Balneario Thompson.

largada de la prueba de 2,5 kilómetros desde el Balneario Thompson. 13:00: entrega de premios en el Balneario Municipal.

La tercera edición de la Travesía del Paraná volverá así a llevar la natación de aguas abiertas al río Paraná, con participación de deportistas de la provincia y la región.