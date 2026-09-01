Con un auditorio colmado por más de 300 personas, comenzó este martes en la Universidad Adventista del Plata (UAP), en Villa Libertador San Martín, la Semana del Emprendimiento e Innovación Entre Ríos 2026, organizada por AFIDEER.

La apertura reunió especialmente a estudiantes de distintas carreras de las cinco universidades que integran el Consorcio AFIDEER –UNER, Uader, UTN Regional Paraná, UAP y UCA Paraná–, junto con autoridades universitarias y gubernamentales, docentes y miembros de la comunidad educativa, empresarios, emprendedores, representantes de las firmas que participan del Desafío de Innovación, sponsors, especialistas, y referentes del ecosistema emprendedor e innovador de la provincia.

Motta: educación, vinculación y un objetivo común

El presidente de AFIDEER, Héctor Motta, tuvo a su cargo la apertura y puso el foco en uno de los objetivos que dieron origen al espacio: generar una mayor vinculación entre la formación universitaria, el mundo productivo y las necesidades concretas de la sociedad.

“Es un motivo de alegría que autoridades de la región comprendan el valor que nos lleva a realizar este trabajo anualmente”, señaló, y destacó que desde AFIDEER se trabaja por “una educación más vinculada, más interactuada”, que permita a los estudiantes encontrarse con pares de otras universidades e intercambiar “líneas de investigación, pensamiento y sueños”.

Motta recordó que la iniciativa transita su cuarto año de trabajo y el segundo bajo la conformación de AFIDEER. Retomando la frase de José Ortega y Gasset, “Argentinos, a las cosas”, Motta convocó a transformar las ideas en acciones concretas y remarcó que la propuesta busca motivar a los estudiantes y emprendedores entrerrianos a trabajar sobre sus propias problemáticas y oportunidades.

“Queremos que los estudiantes salgan de las universidades no sólo con un título, sino sabiendo qué hacer. Buscamos insinuarlos a que investiguen, trabajen y recojan el guante. Un profesional es un vector en potencia de ser un emprendedor para la vida personal y colectiva”, señaló Motta.

El rector de la Universidad Adventista del Plata, Horacio Rizzo, también dio la bienvenida y destacó que hablar de innovación y emprendimiento implica necesariamente pensar en las personas. “Cuando hablamos de innovación y emprendimiento, no pensamos solamente en actividades vacías o abstractas, sino en propuestas concretas, y detrás de las palabras hay personas”, afirmó Rizzo.

Una jornada de formación, experiencias y vinculación

La primera jornada combinó distintas miradas sobre emprendimiento, propósito, innovación y problemáticas concretas del territorio, con disertantes de renombre internacional. Patricia Debeljuh brindó la conferencia “Actitud emprendedora: cómo construir un estilo de vida con propósito”, en la que invitó especialmente a los estudiantes a pensar el futuro a partir de las decisiones y prioridades que toman hoy. Por su parte, el español David García Páez abordó los desafíos vinculados al agua y la bioseguridad, con el foco en la problemática argentina. La agenda incluyó además un panel sobre emprendedorismo entrerriano, protagonizado por Rafael Vargas y Joel Lifschitz, quienes compartieron experiencias y reflexiones sobre el desarrollo de proyectos desde la provincia.

La experiencia emprendedora también tuvo protagonistas surgidos de las propias universidades. Ervin Rhys y Ezequiel Barriga presentaron el caso Sozoé Better Foods, un emprendimiento de alimentos de origen vegetal que recibió acompañamiento y créditos de honor, y que refleja el modelo de articulación que impulsa AFIDEER entre estudiantes, universidades y sector privado. A ellos se sumaron Fátima Luna y Camila Durand, parte de los grupos ganadores del Desafío de Innovación 2025, quienes repasaron el camino desde la construcción de sus proyectos y el viaje a Roma hasta las mentorías, la preincubación y las posibilidades de emprendedorismo que continúan explorando.

Finalmente, Octavio Gaspar, gerente general de Ovobrand, tuvo a su cargo “Emprender, de la ficción a la realidad” y posteriormente una clase magistral de la Cátedra Abierta Héctor Motta de la UAP, centrada en el caso de la firma que gerencia.

Un ecosistema reunido alrededor de los estudiantes

La convocatoria convocó a estudiantes de las cinco universidades, docentes, investigadores, empresarios, emprendedores, especialistas, instituciones, gobiernos locales y provincial y organizaciones del sector privado permitió que la apertura trascendiera el formato de un ciclo de conferencias para convertirse en un ámbito concreto de intercambio, formación y vinculación.

AFIDEER agradeció especialmente el apoyo de las empresas e instituciones patrocinadoras que hacen posible la edición 2026: Tecnovo, La Agrícola Regional (LAR), Leiva Hnos., Dimarbo, COOPAR, Grupo Motta, Banco Entre Ríos y MiradorTEC. También se destaca que el evento tiene el acompañamiento del Gobierno de Entre Ríos, de la Municipalidad de Paraná y de Enersa.

La Semana del Emprendimiento e Innovación Entre Ríos 2026 continuará este miércoles 2 y jueves 3 de septiembre en el Centro Provincial de Convenciones de Paraná, con nuevas conferencias, paneles y espacios de intercambio, y culminará con la jornada final del Desafío de Innovación Entre Ríos 2026, protagonizada por estudiantes que desarrollaron soluciones para desafíos reales planteados por empresas e instituciones.

Participaron además de la jornada de apertura el intendente de Crespo, Marcelo Cerutti; el intendente de Villa Libertador San Martín, Darío Heinze; el rector de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader), Luciano Filipuzzi; el decano de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) Regional Paraná, Alejandro Carrere; la decana de la Universidad Católica Argentina (UCA) Sede Paraná, Paula Nesa; el presidente del Polo Tecnológico del Paraná, Darío Spector; la vicerrectora de la Uader, Daniela Dans; el decano de la Facultad de Ciencia y Tecnología de Uader, Juan Pablo Filipuzzi; el decano de la Facultad de Ciencias de la Vida y la Salud de la Uader, Aníbal Sattler; la decana de la Facultad de Ciencias Económicas y de la Administración de la UAP, Gisela Müller; el presidente de la Bolsa de Comercio de Entre Ríos, Alcides Balla; el secretario de Ciencia, Tecnología e Innovación de UNER, Gabriel Gentiletti; el secretario Académico de UAP, Nicolás Quaranta; el secretario de Extensión de la Facultad de Ciencias de la Gestión de Uader, Juan Pablo Martínez; el secretario de Gestión Económica Financiera y del Talento Humano de UTN Regional Paraná, Eduardo Zamboni; la coordinadora de Proyectos de Extensión de UCA Paraná, Marisel Chemez; la secretaria de Vinculación Tecnológica de la Facultad de Ingeniería de UNER, Alejandra Morales; y demás autoridades y representantes de sponsors y empresas vinculadas con el Desafío de Innovación 2026.