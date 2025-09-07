Reciente Operativo Aliados por la Infancia V se realizó en 15 países del continente americano • En Argentina hubo 52 allanamientos, diez detenciones y secuestro de 393 dispositivos electrónicos vinculados a la misma maniobra delictiva • Las acciones incluyeron objetivos en Entre Ríos • En 2017 ya se alertó que desde nuestra provincia se produce y distribuye cada vez más pornografía infantil.