Calidad de vida
Una radiografía sobre el buen vivir en Argentina
Investigadores de Conicet y de la Universidad del Centro de la Provincia de Buenos Aires actualizaron el Índice de Calidad de Vida • En un mapa del país marcan con colores y valores numéricos los resultados • El ICV es alto en las grandes ciudades, la región central y la Patagonia • La peor calidad de vida se da en entornos rurales y en el Norte Argentino • ¿Qué indican los datos para Entre Ríos?
