Sociedad
Una problemática compleja: En Entre Ríos se relevaron 841 intentos de suicidio desde 2023
El ministro Daniel Blanzaco expuso en la Cámara de Diputados sobre la política de su gestión en problemáticas de Salud Mental y suicidio • En diálogo con Paralelo32, reconoció que “la situación es grave” • “Sabemos que tenemos tasas altas y debemos trabajar en consecuencia”, agregó • A nivel nacional se discute una reforma a la ley 26.657 de Salud Mental que ordena el abordaje en todo el país.
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