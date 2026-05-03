El ministro Daniel Blanzaco expuso en la Cámara de Diputados sobre la política de su gestión en problemáticas de Salud Mental y suicidio • En diálogo con Paralelo32, reconoció que “la situación es grave” • “Sabemos que tenemos tasas altas y debemos trabajar en consecuencia”, agregó • A nivel nacional se discute una reforma a la ley 26.657 de Salud Mental que ordena el abordaje en todo el país.