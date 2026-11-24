La danza entrerriana tuvo un destacado protagonismo en la 24ª edición del Certamen Nuevos Vientos, que se realizó el pasado sábado en Nogoyá. La pareja integrada por Soledad Ramírez y Franco Zaragoza se consagró campeona nacional de Tanguito Montielero, el reconocimiento principal de la competencia.

Ambos bailarines forman parte de la Compañía de Danzas Montielera y Federal, que participó con varias parejas y obtuvo importantes resultados en los distintos rubros del certamen.

En la categoría Pareja Tradicional, la agrupación contó con cuatro representantes. Soledad Ramírez y Franco Zaragoza alcanzaron el segundo premio, mientras que Melina González y Elías Acosta obtuvieron el tercero. Además, Jennifer Frickel y Matías Retamar recibieron una mención especial.

La participación también fue numerosa en el rubro Pareja Nacional de Tanguito Montielero. De las siete parejas que llegaron a la ronda final, cuatro pertenecían a la compañía: Ramírez-Zaragoza, González-Acosta, Frickel-Retamar y Agustina Santamaría-Benjamín Zaragoza. Finalmente, Ramírez y Zaragoza se quedaron con el título nacional.

Una propuesta que recupera la música entrerriana

El reconocimiento en Nogoyá se suma a otras actividades recientes de la compañía. Días atrás, en el Centro Cultural Juan L. Ortiz de Paraná, presentó el espectáculo “Entre Acordes y Recuerdos”, una obra escénica documental que recorre la vida y el legado artístico de Alcides Müller, acordeonista entrerriano y uno de los referentes de la música provincial.

La propuesta busca poner en valor su trayectoria y su aporte a la identidad musical de Entre Ríos, a través de una puesta que combina danza y memoria.

Preparación para el Festival Nacional del Malambo

Mientras continúa con sus presentaciones y actividades, la compañía mantiene los ensayos todos los domingos por la mañana para preparar su participación en el Festival Nacional del Malambo, donde representará a Entre Ríos en tres rubros: Pareja Tradicional, con Soledad Ramírez y Franco Zaragoza; Conjunto Tradicional, y Cuadro Histórico o Costumbrista.

Por otra parte, el director de Montielera y Federal, Franco Zaragoza, junto a su compañera de baile, Soledad Ramírez, desarrolla talleres y seminarios de danzas del Litoral en distintas ciudades del país. Son convocados por academias y agrupaciones interesadas en conocer y profundizar la interpretación de las expresiones tradicionales de esta región.