Una pareja entrerriana se consagró campeona nacional de Tanguito Montielero
Soledad Ramírez y Franco Zaragoza obtuvieron el máximo reconocimiento en la 24ª edición del Certamen Nuevos Vientos, realizado en Nogoyá. La Compañía de Danzas Montielera y Federal también consiguió otros premios y menciones en la competencia.
La danza entrerriana tuvo un destacado protagonismo en la 24ª edición del Certamen Nuevos Vientos, que se realizó el pasado sábado en Nogoyá. La pareja integrada por Soledad Ramírez y Franco Zaragoza se consagró campeona nacional de Tanguito Montielero, el reconocimiento principal de la competencia.
Ambos bailarines forman parte de la Compañía de Danzas Montielera y Federal, que participó con varias parejas y obtuvo importantes resultados en los distintos rubros del certamen.
En la categoría Pareja Tradicional, la agrupación contó con cuatro representantes. Soledad Ramírez y Franco Zaragoza alcanzaron el segundo premio, mientras que Melina González y Elías Acosta obtuvieron el tercero. Además, Jennifer Frickel y Matías Retamar recibieron una mención especial.
La participación también fue numerosa en el rubro Pareja Nacional de Tanguito Montielero. De las siete parejas que llegaron a la ronda final, cuatro pertenecían a la compañía: Ramírez-Zaragoza, González-Acosta, Frickel-Retamar y Agustina Santamaría-Benjamín Zaragoza. Finalmente, Ramírez y Zaragoza se quedaron con el título nacional.
Una propuesta que recupera la música entrerriana
El reconocimiento en Nogoyá se suma a otras actividades recientes de la compañía. Días atrás, en el Centro Cultural Juan L. Ortiz de Paraná, presentó el espectáculo “Entre Acordes y Recuerdos”, una obra escénica documental que recorre la vida y el legado artístico de Alcides Müller, acordeonista entrerriano y uno de los referentes de la música provincial.
La propuesta busca poner en valor su trayectoria y su aporte a la identidad musical de Entre Ríos, a través de una puesta que combina danza y memoria.
Preparación para el Festival Nacional del Malambo
Mientras continúa con sus presentaciones y actividades, la compañía mantiene los ensayos todos los domingos por la mañana para preparar su participación en el Festival Nacional del Malambo, donde representará a Entre Ríos en tres rubros: Pareja Tradicional, con Soledad Ramírez y Franco Zaragoza; Conjunto Tradicional, y Cuadro Histórico o Costumbrista.
Por otra parte, el director de Montielera y Federal, Franco Zaragoza, junto a su compañera de baile, Soledad Ramírez, desarrolla talleres y seminarios de danzas del Litoral en distintas ciudades del país. Son convocados por academias y agrupaciones interesadas en conocer y profundizar la interpretación de las expresiones tradicionales de esta región.