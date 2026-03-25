El tema se presenta como una obra profundamente ligada a las raíces y al sentido de pertenencia. Con sonoridades litoraleñas, la canción propone un recorrido íntimo y emocional que conecta con el paisaje, la memoria y la identidad regional. Según la propia artista, la composición surgió de una experiencia personal que terminó convirtiéndose en “una especie de oración a la pertenencia”.

“En mi tierra encuentro la paz y me acunan sus melodías…”, expresa uno de los versos que sintetiza el espíritu de la canción. Para Álvarez, este lanzamiento representa mucho más que un debut: “Decidí que este fuera el comienzo porque no imagino mi vida lejos de donde me crié. Esta canción es mi guía y mi calma”, afirmó.

El sencillo estará disponible en plataformas como Spotify y Apple Music, además de otras tiendas digitales. En simultáneo, se estrenará el videoclip oficial en YouTube, con una propuesta visual que buscará ampliar el universo narrativo de la obra.

Cabe destacar que “En mi tierra” fue seleccionada en 2025 por la Secretaría de Cultura de Entre Ríos entre más de 120 propuestas como canción inédita, un reconocimiento que respalda la calidad artística del proyecto.

El single contará con el acompañamiento de músicos que aportan riqueza instrumental: Diego Álvarez en percusión, Lucas Oviedo en acordeón y Javier Álvarez en guitarra y bajo, sumándose a la voz, letra y composición de la propia artista.

Este lanzamiento marcará además el inicio de un EP integrado por cuatro canciones que Álvarez planea presentar a lo largo del año, consolidando una propuesta que busca destacar dentro de la música regional.

Con esta primera entrega, la artista invita al público a sumergirse en un universo sonoro atravesado por el monte, el río y las emociones profundas, reafirmando el valor de la identidad local y el crecimiento del talento emergente en la provincia.