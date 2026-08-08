Estos aniversarios trascienden a la propia institución, porque hablar de una escuela de educación especial es hablar de un cambio cultural profundo en la comunidad. Hasta su creación, muchas familias vivían la discapacidad en soledad, con escasas respuestas del Estado y pocas oportunidades para que sus hijos desarrollaran plenamente sus capacidades. ACADME vino a llenar un vacío educativo, pero también un vacío profundamente humano.

Digamos entonces que hace cincuenta años no solo fue sembrada la semilla de una escuela. Se abrió una nueva manera de comprender a las personas con discapacidad. Lentamente, la sociedad comenzó a dejar atrás una mirada meramente asistencialista o compasiva para reconocer que cada niño merecía una oportunidad real de desarrollar sus capacidades. Y si esa transformación fue posible, mucho tuvo que ver la prédica perseverante de los docentes y, sobre todo, los resultados de su trabajo.

Cuando todavía la sociedad marcaba diferencias discriminatorias, un grupo de mujeres decididas se puso a derribar las barreras que impedían el aprendizaje y la participación de chicos y chicas que aún no sabían que el mundo también los necesitaba, porque ellos también, como cualquier persona, tienen talentos, sueños y una enorme capacidad para enriquecer la vida de los demás.

Hasta 1976 conocíamos otra clase de docentes. Los de siempre, imprescindibles por la enseñanza y la contención que brindaban. Pero entonces llegaron los docentes de educación especial para ir mucho más allá de esas nobles tareas. Enseñaron desde cómo tomar una cuchara para comer solos hasta cómo comunicarse con quien está al lado. Enseñan autonomía a quienes otros creían dependientes para siempre. Enseñan confianza a quienes alguna vez fueron subestimados.

Conviene recordar, además, que en este ámbito cada avance que para otros puede parecer pequeño representa horas de observación, creatividad, paciencia y estudio. El trabajo del personal de una escuela especial rara vez produce resultados inmediatos. Se construye lentamente, como quien talla una piedra preciosa sin saber exactamente cuándo aparecerá el brillo. Para ello hacen falta conocimientos, perseverancia y, por encima de todo, una enorme capacidad de amar.

Con el tiempo, la escuela especial de Crespo -como tantas otras en el territorio provincial-, se ha convertido en una verdadera extensión del hogar. Allí se conocen las alegrías y los temores, las dificultades económicas, las crisis de salud y también esos logros que emocionan a toda la comunidad educativa.

Los que hemos acompañado desde estas páginas su esforzado comienzo, recordamos las dificultades para convencer a algunos padres, todavía marcados por prejuicios propios de aquel tiempo, de que ingresar a esas aulas no significaba un estigma para sus hijos, sino la puerta hacia una vida con mayores oportunidades.

En un aniversario de medio siglo pueden recogerse innumerables testimonios de quienes pasaron por esta escuela. Un chico que aprendió a leer cuando ya nadie lo esperaba; una niña que encontró la forma de comunicarse; jóvenes que consiguieron un empleo donde antes no eran aceptados; adultos que alcanzaron una mayor autonomía; familias que dejaron de sentir miedo frente al futuro. Podríamos enumerar cientos de historias semejantes, pero estaríamos viendo apenas los frutos sin comprender cuánto trabajo, cuánta preparación y cuánta calidad humana hicieron falta para obtenerlos. Sería como admirar un gran cuadro sin pensar en el artista y en las incontables horas dedicadas a crearlo.

Allí no hay fracasos. No existe el fracaso cuando aprender significa caminar un paso más, pronunciar una palabra nueva, sostener una mirada o conquistar una pequeña independencia cotidiana. En ese universo, la paciencia, más allá de su virtud, se convierte en un método educativo. Tampoco hay individualidades sino un mismo sentir en todos los que sirven a la causa, en cualquier tarea.

En este aniversario también cabe decir algo más: esta es la escuela que hizo posible que cientos de familias dejaran de sentirse solas frente al desafío de criar a ese hijo o hija que tanto amaban y para quien, hasta 1976, no encontraban las respuestas ni las oportunidades que necesitaban. Y también que una escuela de educación especial no compite por formar a los mejores alumnos, sino que tiene la virtud de ayudar a que cada uno llegue tan lejos como le permitan sus capacidades.

Allí, el éxito no se mide comparando a unos con otros, sino comparando a cada persona consigo misma. Por eso, al celebrar cincuenta años no solo se conmemora la permanencia de una institución. Se celebra medio siglo de humanidad organizada; de vocaciones que eligieron servir; de familias acompañadas; de una comunidad que aprendió que nadie debe quedar al margen; de los esfuerzos de todos cuantos ofrendaron tiempo y esfuerzo en ACADME para, además, promover y crear salidas laborales para sus egresados.

Este sea, quizá, el mayor legado de aquella gloriosa iniciativa: haber enseñado que la educación encuentra su sentido más profundo cuando logra descubrir la grandeza única e irrepetible que habita en cada ser humano.