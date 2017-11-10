El Senado Juvenil prepara el gran cierre de la edición 2017, coincidiendo con el 25 aniversario del programa que depende de la Vicegobernación. Será el próximo viernes 17 de noviembre en la Plaza Mansilla, frente a casa de gobierno, un día para compartir la última sesión de los senadores juveniles, y además una Gran Kermés con juegos de destreza, música en vivo con bandas locales y numerosos sorteos.

Con una nueva impronta y gran impulso del vicegobernador Adán Humberto Bahl, el Senado Juvenil celebra este año su aniversario 25. ‘’Llegamos a este aniversario de la mejor manera: con muchos proyectos interesantes, con una buena participación de chicos de toda la provincia y es un gran motivo para festejar’’, afirmó Bahl.

Gran kermés

Las escuelas secundarias de la provincia que participaron de esta edición del Senado Juvenil, podrán disfrutar, desde las 10 de la mañana, de juegos tradicionales, participar de sorteos, llevarse premios, escuchar música y conocer los alcances de este programa que permite ver de cerca en qué consiste el trabajo de los legisladores y aprender las reglas de la democracia.

Al inicio de la jornada, los 36 senadores juveniles que representan a los 17 departamentos realizarán la última sesión del Senado Juvenil en la explanada de Casa de Gobierno. Mientras tanto, todos los estudiantes que se sumen a la jornada, deberán acreditarse para obtener un pase para el circuito de juegos que incentivan la participación grupal y la diversión al tiempo que combinan destrezas, puntería, equilibrio y concentración.

Habrá música, sorteos, regalos y se realizará el acto institucional que contará con la presencia del Vicegobernador, Senadores y autoridades provinciales.

Para la realización de este evento la Vicegobernación cuenta con la colaboración de diversos organismos del estado provincial, comercios y empresas privadas.

El programa

El número de alumnos participantes de la edición 2017 del Senado Juvenil superó ampliamente respecto a la edición anterior. Todos los departamentos de la provincia fueron representados en la Cámara Alta en el marco del aniversario de los 25 años del programa.

La instancia provincial, según se establece en el calendario anual, comenzará el lunes 13 de noviembre donde los finalistas de cada departamento se constituirán como los senadores juveniles. Durante una semana deliberarán y debatirán los proyectos que ellos mismos presentaron y defendieron ante el jurado. El viernes 17 se celebrará la última sesión del cuerpo juvenil.

(Fuente: Prensa Vicegobernación)