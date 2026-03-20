Una propuesta artística colectiva, multidisciplinaria e inmersiva llegará este viernes a Paraná con una premisa poco habitual: dejar de ser espectador para convertirse en protagonista. Se trata de “Proyecto Bautismo” y “¿Qué es lo que estamos haciendo, en qué nos hemos convertido?”, dos experiencias que dialogan entre sí y que se presentarán en La Hendija Arte Contemporáneo.

La iniciativa propone un recorrido que comienza con un relato fotográfico que funciona como antesala conceptual. Allí, el público se encontrará con una serie de imágenes que, a modo de déjà vu, anticipan lo que luego sucederá en escena. La experiencia continúa en el Aula Taller con dos obras definidas como “deshabituantes”, que combinan performance, teatro, ritual, biodrama, mapping y recursos audiovisuales, en un cruce entre las artes visuales y escénicas.

Uno de los ejes de la propuesta es “¿Qué es lo que estamos haciendo, en qué nos hemos convertido?”, una creación colectiva de Anakena Kastrup, Daiana Lezcano y Coty Carbone. La obra, inspirada en una versión libre del texto de la dramaturga chilena Carla Zúñiga Morales, presenta una escena íntima y liminal en la que dos mujeres exponen un silencio que busca ser transformado. La puesta se completa con visuales, iluminación y objetos de Pájaro Carreira, vestuario de Susana Leguizamón y un relato fotográfico a cargo de Victoria Yani.

Por su parte, “Proyecto Bautismo” se construye a partir de un monólogo que reflexiona sobre la moda, la expresión de género y las expectativas sociales. Uno de sus elementos distintivos es la “Antesala Creativa”, un espacio en el que el público participa activamente en producciones colectivas que invitan a repensar la construcción de la identidad en un contexto atravesado por el consumo y las redes sociales.

La obra cuenta con la actuación de Peque Galetto y dirección de Marisa Grassi, con aportes visuales de Desi Dee, diseño y comunicación de Belén Galetto y marketing digital de Fiorella Vever. La propuesta pone el foco en la escucha activa y empática como herramienta para cuestionar y descomprimir los mandatos sociales contemporáneos.

La cita será este viernes 20 de marzo a las 20. La entrada es libre, con aporte voluntario, y las reservas pueden realizarse a través de los teléfonos 343 531-7876 y 343 4657154. Se trata de una oportunidad para experimentar el arte desde un lugar participativo, como un proceso compartido y en constante transformación.