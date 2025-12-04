La Escuela Secundaria Nº 2 “Doctor Delio Panizza” de Villa Clara regresó de la Feria Nacional de Educación 2025 con una distinción que llenó de orgullo a toda la comunidad educativa. Entre más de mil proyectos presentados en Entre Ríos, su iniciativa “Gota a gota, si no se agota” no sólo representó al departamento Villaguay en la instancia nacional, sino que también fue reconocida por su aporte concreto al cuidado del agua.

El trabajo fue presentado en la fase tecnológica desarrollada del 18 al 20 de noviembre en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde seis investigaciones entrerrianas participaron de la etapa final del certamen.

Un proyecto escolar con impacto comunitario

La propuesta, elaborada por estudiantes de 2º y 3º año, plantea un sistema para reutilizar el agua residual de la cocina escolar. A través de un proceso de filtrado, ese recurso se destina al riego de la huerta, lo que permite optimizar el consumo dentro de la institución y, al mismo tiempo, enseñar a las familias y vecinos una práctica sencilla y replicable para reducir el gasto en los hogares.

La asesora pedagógica de la institución había explicado que la idea surgió a partir de “la problemática del costo del agua” en la localidad. El resultado fue el diseño de “un circuito sostenible para aprovechar el agua residual de la cocina, filtrarla y utilizarla como método de riego”, con la intención de extender esta propuesta a la comunidad en el futuro.

El proyecto contó además con el acompañamiento técnico de la Cooperativa de Agua Potable y Otros Servicios Públicos de Villa Clara, que colaboró en los análisis del agua filtrada para perfeccionar el sistema.

Del prototipo escolar al reconocimiento nacional

El equipo que representó a la escuela estuvo integrado por los estudiantes Thiago Benegas y Gerónimo Zermatten, junto a los docentes asesores Nicolás Piemontesi, Humberto Reding y Zulma Barreto.

Tras su presentación en Buenos Aires, la institución destacó el largo recorrido del proyecto: comenzó como un pequeño prototipo hecho en una botella durante una hora de clase y terminó convirtiéndose en una iniciativa que involucró a toda la comunidad educativa.

La escuela también valoró los aportes de cada docente: el diseño del stand a cargo de Barreto, los avances en el filtro y la huerta aportados por Reding, y la guía creativa de Piemontesi, además del compromiso asumido por los dos estudiantes que defendieron el trabajo en la feria.

Entre los seis proyectos entrerrianos —provenientes de San Justo, La Paz, Concepción del Uruguay, Victoria y Concordia— la Comisión Nacional de Valoración otorgó al trabajo de Villa Clara un reconocimiento especial por su contribución al uso responsable del agua.

Más de 1100 proyectos, un mismo objetivo

Desde la Coordinación de Ciencia, Tecnología e Innovación Pedagógica del Consejo General de Educación se destacó que más de 1100 proyectos educativos fueron inscriptos este año en las ferias, un indicador del compromiso y la creatividad de estudiantes, docentes y equipos técnicos.