a empresa La Rosa Blanca, oriunda de Aranguren, Entre Ríos, fue distinguida como la mejor marca de calzado 2025 en la prestigiosa Feria Magic, realizada en el Jacob Javits Convention Center de Manhattan, Estados Unidos. El reconocimiento se dio en el marco del foro más influyente de la industria de la moda en ese país, donde confluyen marcas líderes, minoristas y expertos internacionales.

Orgullo entrerriano en Nueva York

La participación de La Rosa Blanca en el evento fue posible gracias al acompañamiento del gobierno entrerriano, el Consejo Federal de Inversiones (CFI) y la Cancillería Argentina. Tras conocerse la distinción, el gobernador Rogelio Frigerio felicitó a la firma y destacó:

“Estoy muy orgulloso y muy contento de que nuestro talento cruce fronteras. Esa era la idea de este programa que hicimos junto al CFI: que podamos exportar nuestro talento y mostrarle al mundo de lo que somos capaces”.

Por su parte, Sandra Ostorero, responsable de la empresa familiar, expresó su agradecimiento:

“Somos de Aranguren, un pueblito muy chiquito del interior entrerriano y hace muchísimos años que venimos poniendo mucha pasión y mucho amor a lo que hacemos. Hoy estar acá y haber sido premiados es muy importante para nosotros, y sabemos que para usted también lo es”.

Más de 30 años de trayectoria

Fundada en Aranguren, La Rosa Blanca cuenta con más de tres décadas de experiencia en la fabricación de alpargatas de diseño. Su propuesta combina identidad provincial, estilo original y fuerte impronta artesanal. Actualmente distribuye sus productos en todo el país y, con este premio, consolida su proyección internacional.

Participación entrerriana en la Feria Magic

La presencia entrerriana en Nueva York se dio a través de una estrategia conjunta entre el Ministerio de Desarrollo Económico provincial, el CFI, la Cancillería Argentina y el Consulado General y Centro de Promoción de la República Argentina en Nueva York, con el objetivo de posicionar el diseño argentino en mercados internacionales.

Además de La Rosa Blanca, participaron otras firmas entrerrianas:

RØMU (Valle María), diseño y confección de indumentaria contemporánea.

(Valle María), diseño y confección de indumentaria contemporánea. María Faure (Concepción del Uruguay), joyería urbana de autor.

(Concepción del Uruguay), joyería urbana de autor. Gruya Ropa Desigual (Concepción del Uruguay), especializada en prendas y accesorios tejidos de estilo único.

Estas marcas compartieron espacio con referentes globales de la moda, generando vínculos estratégicos y nuevas oportunidades de expansión comercial.

Un sector en crecimiento

El diseño y la moda en Entre Ríos conforman un sector dinámico que integra pequeñas comunas y grandes ciudades, aportando valor agregado, empleo intensivo y calificado. La internacionalización de estas propuestas se concretó tras un proceso de selección y fortalecimiento institucional, que incluyó curaduría de productos, elaboración de catálogos bilingües, definición de tarifas, comunicación comercial, storytelling de marca y asesoramiento técnico.