La charla, titulada “Las huellas de la esclavitud en el archivo”, estará a cargo del historiador Francisco Ezequiel Sosa y se desarrollará el próximo lunes 9 de junio, a las 18:00, en la sede del Archivo General de Entre Ríos, ubicada en Alameda de la Federación 222 de la capital provincial. La actividad es organizada por la Secretaría de Cultura de Entre Ríos y tendrá entrada libre y gratuita.

La propuesta invita a recorrer, a partir de documentos históricos conservados en los archivos provinciales, las experiencias de hombres y mujeres africanos que llegaron a la región en condición de esclavitud y vivieron los cambios generados por el proceso de abolición gradual impulsado durante el siglo XIX.

Además de recuperar historias y trayectorias personales, el encuentro buscará mostrar cómo trabajan los historiadores con las fuentes documentales y cuál es el papel de los archivos en la reconstrucción del pasado. En ese sentido, el acervo del Archivo General de Entre Ríos constituye una fuente fundamental para conocer aspectos de la vida cotidiana, las relaciones sociales y los procesos históricos vinculados a la población afrodescendiente en la provincia.

Un investigador especializado en la temática

La disertación estará a cargo de Francisco Ezequiel Sosa, doctor y licenciado en Historia, quien ha desarrollado numerosas investigaciones sobre las experiencias de africanos esclavizados y sus descendientes en las ciudades de Santa Fe y Paraná.

Entre sus trabajos más recientes se destaca su tesis doctoral, titulada “Experiencias y trayectorias de africanos esclavizados y sus descendientes en Paraná durante la abolición y posabolición de la esclavitud”, presentada en la Universidad de Buenos Aires en 2025. Actualmente se desempeña como becario posdoctoral de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM).

Desde la organización señalaron que la actividad está destinada tanto a estudiantes e investigadores como al público en general interesado en conocer una dimensión poco explorada de la historia entrerriana y el valor que tienen los archivos como custodios de la memoria colectiva.