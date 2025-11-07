Durante el encuentro, del que participaron también el padre del alumno, Mariano Chamot, y la rectora de la institución, Rosana Sosa, el intendente le hizo entrega de un aporte económico de parte del Municipio en reconocimiento y acompañamiento a su participación.

Primeramente, Ignacio contó que su interés por la competencia surgió casi por casualidad: “El año pasado me habían invitado a las olimpiadas de filosofía, que no me gustaron mucho, así que empecé a investigar sobre otras olimpiadas. No sabía que existían las de matemática, las descubrí y me entusiasmé”.

Desde entonces, el joven fue superando diversas instancias, primero la escolar y luego la interescolar, para finalmente clasificarse a la etapa nacional. En representación de Concepción del Uruguay, será el único participante de la ciudad, mientras que dos estudiantes de Gualeguaychú también formarán parte de la delegación entrerriana.

Sobre las Olimpiadas de Matemática

Las jornadas de competencia se desarrollan en dos días, con tres ejercicios por jornada y un tiempo de tres horas para resolverlos. “Los problemas son de razonamiento, hay que saber interpretar bien y aplicar todos los temas del secundario, y a veces un poco más, investigando por cuenta propia”, explicó Ignacio, quien comenzó su preparación intensiva en septiembre, tras superar la fase en Gualeguaychú.

Por otra parte, el padre del estudiante resaltó su esfuerzo y dedicación: “Siento un orgullo enorme, porque además de prepararse para las Olimpiadas, está rindiendo el examen de ingreso a la UTN, donde ya obtuvo un 10. Es muy responsable y comprometido”.

Seguidamente, la rectora, Rosana Sosa, expresó su orgullo: “Antes de ser rectora fui profesora de matemáticas, y siempre se destacó en la materia. Ignacio también es muy buen compañero, cuando alguien tiene una duda, él siempre está dispuesto a ayudar”.

Cabe señalar que es la primera vez que un alumno del Don Bosco participa en las Olimpiadas de Matemática.

Finalmente, Ignacio Chamot Díaz compartió cómo fue su preparación, las expectativas que tiene y su futuro luego de terminar la secundaria: “Practico casi todos los días con ejercicios de olimpiadas de años anteriores, y para poder entrenar tuve que dejar algunas actividades, como vóley. Mi expectativa es aprobar, no creo que gane porque hay muchos chicos con experiencia, pero me tengo fe. Luego de terminar el secundario, pienso quedarme en la ciudad y estudiar Ingeniería Electromecánica en la UTN”.