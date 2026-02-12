El ciclo Rock’n’Roly en la Casa comenzará este sábado 14 de febrero a las 22 en el espacio cultural Casa Encendida (Andrés Pazos 179), con un tributo a la obra de Cristian "Pity" Álvarez.

La apertura estará a cargo de la banda local Dr. Álvarez, que ofrecerá un recorrido por canciones de Viejas Locas e Intoxicados, proyectos musicales que marcaron la escena del rock argentino desde fines de la década de 1990 y que tuvieron a Pity Álvarez como figura central.

Un nuevo espacio para el rock nacional

La iniciativa propone consolidar un ámbito de encuentro para el público seguidor del género, con recitales en vivo y una propuesta gastronómica que acompañe la experiencia musical. Desde la organización señalaron que el objetivo es generar un espacio donde el rock nacional tenga presencia periódica y donde bandas locales puedan presentarse en formato tributo o con repertorios vinculados a referentes del movimiento.

En esta primera edición, Dr. Álvarez repasará distintos momentos de la trayectoria artística asociada a la obra de Pity Álvarez, con un repertorio que incluirá clásicos de ambas agrupaciones.

Una alternativa para el 14 de febrero

La fecha elegida coincide con el Día de los Enamorados y, según indicaron desde el espacio cultural, la propuesta apunta a ofrecer una alternativa distinta para quienes deseen celebrar la jornada de otra manera, ya sea en pareja o de forma individual, disfrutando de música en vivo.

El evento contará con barra de bebidas y servicio de comidas durante toda la noche.

Las entradas tendrán un valor de $6.000 y podrán adquirirse directamente en puerta.