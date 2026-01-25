El miércoles pasado, el gobierno provincial anunció que presentó una denuncia al descubrirse la presencia de dispositivos de espionaje en la oficina del gobernador y en dependencias de la Secretaría General de la Provincia.

Trascendió que uno de los dispositivos estaba oculto en un sector cercano al escritorio del gobernador. Otro, en un espacio correspondiente a la Secretaría General de la Gobernación. El tercer elemento estaba dirigido hacia el ascensor privado, y podía realizar una cobertura de los puntos de acceso y reunión en los espacios más íntimos de las oficinas ejecutivas de Gobernación.

Pero el jueves, allegados al exsecretario general de la Gobernación durante la gestión de Gustavo Bordet, el exsenador nacional Edgardo Kueider (actualmente detenido en Paraguay), explicaron a Análisis que la colocación de tales cámaras las dispuso personalmente el exlegislador concordiense a principios de 2018 y se desactivaron en febrero de 2019.

La decisión la adoptó Kueider, tanto en su despacho de la Secretaría General de la Gobernación como en la oficina del entonces gobernador Bordet, para tener “un control” de los movimientos que se podían producir cuando ellos no estaban, porque se habían observado algunos movimientos extraños en la papelería, publicó Análisis.

Parece que cuando el gobernador Bordet se ausentaba, alguien ingresaba en su despacho y miraba documentación. Cuando regresaba, observaba papeles fuera de su lugar. Según ex funcionarios de su partido, las cámaras se pusieron para investigar quién entraba subrepticiamente y ‘desordenaba’ los papeles. También el paso de Urribarri por el gobierno dejó señales de elementos para espiar y escuchar conversaciones de terceros (aún de sus funcionarios), pero con otros propósitos.

‘Sensores de movimiento’

El secretario de la gobernación, Mauricio Colello, explicó cómo se encontraron los dispositivos. “Nos llamó la atención que había algo así como ‘sensores de movimiento’, siendo que en las oficinas no había alarmas. Eso disparó la inquietud y el llamado al ministro de Seguridad Néstor Roncaglia, para que intervenga, aplique un protocolo de seguridad y podamos entender a qué respondían esos dispositivos”, indicó. Describió que detrás de los supuestos sensores “había cámaras en condiciones de grabar tanto video como sonido. Es una situación muy desagradable para nosotros, pero sobre todo de una gravedad institucional muy grande, porque estaban en las oficinas del gobernador y de la Secretaría General de la Gobernación”.

Información sumaria

Antes de conocerse la aclaración desde el peronismo, durante una entrevista radial, el Fiscal de Estado Julio Rodríguez Signes, explicó algunos elementos legales que se siguen en casos como éste y se refirió a lo difícil que, a priori, es ‘ponerle micrófonos y cámaras ocultas’ al gobernador. “Aquí hay oficinas específicas –está la Dirección de Informática, la Dirección de Comunicaciones-, es decir que, intervenir en el cableado de teléfonos y dispositivos de internet, cámaras y demás, dentro de la Casa Gobierno, está a cargo de personal de la administración pública. No puede venir cualquiera y meterse adentro de una oficina y poner cámaras. Eso es completamente imposible, porque se hace a través de los organismos. Por eso la información sumaria, para saber que pasó acá, si esos dispositivos estaban colocados por organismos públicos o no, o fue absolutamente clandestino, y entonces sí, ahí estamos hablando de un delito penal gravísimo”.

R. Signes avanzó en una de las hipótesis para este caso. Que los dispositivos hayan quedado desde tiempos de Edgardo Kueider (lo que parece ser finalmente confirmado) cuando era secretario General de la Gobernación durante la gestión de Gustavo Bordet. En aquel momento hubo un caso que tomó estado público, con un video de ese sistema de vigilancia donde aparecían Kueider y otras personas contando dinero en su despacho. Se hizo un sumario sobre el dinero (que eran fondos de gastos reservados), pero no sobre el sistema de seguridad, aclaró R. Signes.

Aunque el Fiscal no lo mencionó, trascendió que el propio Kueider había recibido, a modo de chantaje, imágenes tomadas de esas cámaras internas, incluso donde aparecía en una situación muy comprometida.

¿Trabajo externo?

¿Esos dispositivos los colocó alguien externo a Casa de Gobierno? Ante esa pregunta, Rodríguez Signes fue categórico en la negativa: “En la oficina del gobernador lo veo imposible directamente. Es la oficina del gobernador de la provincia que está custodiada en forma permanente las 24 horas del día, y no se puede ingresar por ningún otro lugar que no sea observado. Hay cámaras también afuera de las galerías de esas oficinas. Es decir, que todo ese movimiento en el ala donde está el despacho del gobernador está fiscalizado, está observado”.

El dispositivo faltante

En tanto, el fiscal Alfieri, interviniente en la causa, luego de describir qué se encontró y dónde, explicó que “hay un cableado empotrado en los muros y tabiques de las oficinas que iban a una parte cerrada con una especie de chapa o de cierre, de tapa en la pared visible. (…) el trabajo ahí es ver en los registros correspondientes a las áreas accesorias de Gobernación, las áreas técnicas y las áreas de seguridad, para ver cuándo se dispuso la colocación de esos aparentes sensores y si en algún momento se dispuso el retiro de algún elemento, porque está faltando la parte final de esta instalación, que es una instalación pareciera formal, que tiene que tener al final un ámbito de almacenamiento o de retransmisión, y eso no está. Se refería al DVR o Grabador de Vídeo Digital, dispositivo que graba y almacena secuencias de vídeo de cámaras de seguridad analógicas en un disco duro. Sin eso, no hay espionaje posible.

Al principio parecía una película de James Bond o Misión Imposible, pero ocurre y ocurrió en la Casa Gris. Y si ninguna demostración en contrario aparece en las próximas horas, habrá terminado siendo una comedia de enredos del Super Agente 86.

El contrapunto esperado

Incómodo por la situación, el gobernador Rogelio Frigerio, al anunciar el hallazgo de los dispositivos de espionaje, trató de tomar distancia de la mala noticia y volvió sobre los veinte años K que lo precedieron.

“Durante muchos años, en Entre Ríos se naturalizaron prácticas oscuras, de control y espionaje. Ese tiempo se terminó. Hace más de un año que la provincia decidió cambiar de rumbo: terminar con las mafias, con los sótanos del poder y con los mecanismos ilegales que operaban en las sombras. No vamos a mirar para otro lado. No vamos a encubrir. No vamos a relativizar. Se investigará hasta el fondo para saber quiénes colocaron esos dispositivos, desde cuándo estaban instalados, a quién respondían y qué se hizo con la información obtenida”. La versión de militantes del peronismo publicada por Análisis, parece haber puesto un punto final, aunque también esas afirmaciones deberán ser confirmadas.

Desde el peronismo, el presidente del partido, José Cáceres, recogió el guante lanzado sobre los ‘muchos años de prácticas oscuras’. Repudió el probable espionaje, pero señaló que “los hechos son más preocupantes si consideramos que estamos transitando el tercer año de la gestión provincial actual, la cual realizó controles de seguridad sobre estas cuestiones al inicio de su gobierno”. En otras palabras, ‘si no lo descubrieron antes, entonces se lo plantaron ahora, que investiguen entre sus presuntos amigos y aliados’.

Los dispositivos, finalmente, parece que estaban desde el gobierno anterior y no improvisados, sino que se trata de una instalación formal, no hecha con improvisación clandestina. La pregunta que resta es cuán confiables son los controles que se realizan cuando se pide un rastreo de posibles elementos de espionaje en la Casa Gris.