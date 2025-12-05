El departamento Nogoyá ha marcado un precedente legislativo al obtener luego de mucho tiempo, la aprobación unánime de un proyecto denominado “Sin sabor al riesgo: Protección de la salud adolescente frente al vapeo” en el marco de la edición 2025 del Senado Juvenil Entrerriano. Los artífices de esta iniciativa son los estudiantes Rodrigo Albornoz, Matías Leonel Ostorero Silva y su docente asesora Janet Ledesma, del 5° Año “A” de la Escuela Secundaria N.º 2 “Juan Hipólito Vieytes” de la localidad de Aranguren, quienes representaron al departamento Nogoyá en la instancia provincial del programa.

El proyecto ha sido visto con buenos ojos por el ámbito legislativo provincial, no solo responde a una tendencia global de preocupación por los dispositivos de vapeo, sino que se origina en una urgencia local identificada en los establecimientos educativos de Nogoyá, buscando establecer un marco regulatorio estricto para proteger la salud respiratoria de los menores de dieciocho años; según señalaron los autores entre los fundamentos presentados el jueves en la Honorable Cámara de Senadores de Entre Ríos.

El proyecto revela una realidad preocupante en la zona. “A pesar de ser una comunidad con fuertes vínculos, los jóvenes acceden con alarmante facilidad a los dispositivos de vapeo (vapers) a través de kioscos locales, puntos de venta informales o plataformas digitales. Docentes y equipos directivos han reportado consistentemente la presencia de estos productos en mochilas y áreas de recreo, un indicio de la naturalización del consumo entre adolescentes” dijeron los estudiantes al jurado del senado ante sus pares de otros departamentos, quienes dejaron al descubierto también una doble falencia: la ausencia de controles efectivos en la comercialización y la escasez de información clara sobre los efectos nocivos del vapeo. Los alumnos y su asesora argumentan que, en contextos donde los recursos de salud pública son limitados, “la prevención se vuelve imperativa para evitar futuros gastos y afecciones, particularmente cuadros respiratorios crónicos derivados del consumo temprano de estos productos. Por lo tanto, el proyecto trasciende el ámbito educativo para convertirse en una respuesta legislativa a una necesidad social y sanitaria que afecta directamente a estudiantes, familias y su entorno”.

Falacia del bajo riesgo y engaño de los saborizantes

Uno de los pilares de “Sin Sabor al Riesgo” es desmantelar la percepción errónea que tienen muchos adolescentes de que el vapeo es una alternativa inofensiva o significativamente menos dañina que el cigarrillo convencional. Esta subestimación, tal como lo ha señalado la Organización Panamericana de la Salud (OPS, 2022), es un factor clave que impulsa a los jóvenes a experimentar sin considerar las consecuencias a largo plazo en su salud física y mental.

La curiosidad, el deseo de experimentación típico de la adolescencia, y el factor de moda o aspiración social de ser visto como "moderno" o "rebelde" son motivaciones poderosas. Sin embargo, el proyecto identifica a los saborizantes como el principal factor de riesgo potencial y un gancho comercial.

Estos compuestos –que otorgan a los líquidos sabores frutales, dulces o mentolados– han sido aprobados para el consumo por vía oral, pero jamás fueron evaluados ni desarrollados para su inhalación.

Al ser calentados por el dispositivo y transformados en aerosol, los saborizantes pueden sufrir alteraciones químicas y generar productos de descomposición potencialmente dañinos. Las vías respiratorias, más sensibles y vulnerables a estos químicos, son el principal blanco de esta agresión.

La propuesta: “Prohibición y Protección”

El proyecto se materializa en una propuesta legislativa rigurosa.

El artículo 1° de la ley propuesta establece el alcance: la regulación de la comercialización, distribución, publicidad y uso de cigarrillos electrónicos (vapers) y sustancias asociadas, con especial hincapié en aquellos componentes y saborizantes no aprobados por la ANMAT para su uso inhalatorio y en la prevención de su uso por parte de menores de edad.

El Artículo 2° define de manera clara el concepto de cigarrillo electrónico como todo dispositivo que, mediante un sistema electrónico, vaporiza una solución líquida para su inhalación, contenga o no nicotina, incluyendo aditivos como saborizantes, aromatizantes, propilenglicol y glicerina vegetal.

Finalmente, el artículo 3° fija la acción más contundente: la prohibición expresa en todo el territorio provincial del expendio, provisión, comercialización, distribución gratuita, entrega a domicilio o venta en línea de cigarrillos electrónicos y/o sustancias de vapeo a menores de dieciocho años. La norma obliga de manera estricta a comercios y particulares a exigir la presentación del DNI u otro documento oficial válido para acreditar la mayoría de edad, cerrando las vías de acceso a los adolescentes.

Con la aprobación unánime de “Sin Sabor al Riesgo”, la delegación de Nogoyá no solo demostró capacidad de incidencia legislativa, sino que también tradujo una preocupación comunitaria en una herramienta de salud pública y prevención, estableciendo un modelo de compromiso cívico y sanitario para el resto de la provincia.

Según anticipó el senador departamental Rafael Cavagna, al felicitar a los legisladores juveniles, buscará impulsar el proyecto en la legislatura mayor para que el proyecto de ley del senado juvenil pueda ser convertido en una ley de alcance efectivo a nivel provincial.