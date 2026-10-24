La literatura y la identidad local se encontraron en el certamen “Pueblo Alvear: donde el río besa la tierra”, organizado por la Comuna de Pueblo Nuevo General Alvear y Aldea San Francisco, en el departamento Diamante. En el rubro poesía, el primer premio fue para el escritor bonaerense Jorge Padula Perkins, por su obra “Poemas como un abrazo”, dedicada a Arturo Jumilla, reconocido como el «poeta del pueblo».

El poema recupera aspectos centrales de la vida y la obra de Jumilla, cuya producción literaria estuvo estrechamente vinculada con la geografía, la historia y las experiencias cotidianas de la comunidad alvearense.

A través de sus versos, Padula Perkins construye un homenaje a quien convirtió el paisaje y las vivencias de su localidad en materia de poesía, dejando un legado ligado a la memoria colectiva.

Arturo Jumilla, una voz de la identidad alvearense

Nacido en 1948, Arturo Jumilla trabajó en distintos oficios y desarrolló, al mismo tiempo, su afición por la escritura. Sus poemas se caracterizaron por reflejar el sentir de la comunidad, sus paisajes y su historia.

En 2013 publicó el libro “Consejos y sabiduría de un viejo”, editado por Delta Editora, de Paraná. Falleció en 2018, pero su obra permanece como parte del patrimonio cultural y afectivo de Pueblo Alvear.

El reconocimiento de Padula Perkins retoma precisamente esa conexión entre el escritor y su tierra, con referencias al río Paraná, los arroyos, las barrancas y la vida de quienes habitan la localidad.

Un homenaje en versos

Jorge Padula Perkins es poeta, autor de letras de canciones, periodista y ensayista. En la obra premiada, recupera la figura de Jumilla a través de imágenes que enlazan su trayectoria personal con la identidad de Pueblo Alvear.

“Poemas como un abrazo”

De susurros orilleros,

decidor de cien verdades,

recogidas de la gente

y el cantar de cardenales.

Nació en el cuarenta y ocho

-Alvear del siglo pasado-

y su alma y su geografía

dejó en verso amalgamados.

El pensamiento del pueblo,

del alvearense el orgullo,

por su sentir y su historia

y por todo lo que es suyo.

Vida al sol del Paraná,

del arroyo y las barrancas,

saber del hombre al andar

en subidas y bajadas.

Legado de un corazón;

versos de tierra y de barro

le deja Jumilla al pueblo

poemas como un abrazo.

El primer premio obtenido por Padula Perkins pone en valor la poesía como una forma de preservar la memoria de los pueblos y reconocer a quienes, desde la escritura, contribuyen a contar su historia.