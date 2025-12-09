Los productores de grandes éxitos como La Sirenita, Matilda y School of Rock —espectáculos que convocaron a más de medio millón de espectadores— vuelven a apostar a lo grande. En el invierno de 2026 estrenarán en el Teatro Gran Rex Charlie y la Fábrica de Chocolate – El Show, una superproducción de escala internacional que promete convertirse en el fenómeno teatral familiar del año.

El espectáculo tendrá como protagonista a Agustín “Rada” Aristarán, quien interpretará al genial y excéntrico Willy Wonka. Al anuncio se suma un video que ya genera emoción en redes: un registro íntimo y conmovedor de la búsqueda federal que reunió a miles de niñas y niños de todo el país para audicionar por un lugar en el elenco infantil.

Una búsqueda federal que movilizó a familias de todo el país

El casting, que recorrió múltiples ciudades y provincias, trascendió lo artístico para convertirse en un fenómeno social. Familias enteras viajaron cientos de kilómetros para vivir la experiencia, acompañando el sueño de los más chicos.

El video que acompaña la gacetilla oficial muestra el instante irrepetible en el que cada niño recibe la noticia de haber sido seleccionado: lágrimas, abrazos, gritos, emoción pura. Una celebración íntima que revela que la magia del teatro empieza mucho antes de subir al escenario.

El elenco infantil está integrado por 20 chicos, divididos en cuatro grupos de cinco, quienes darán vida a los personajes clásicos de la historia: el tierno Charlie Bucket, el glotón Augustus Gloop, la caprichosa Veruca Salt, la eterna mascadora Violet Beauregarde y el fanático de la televisión Mike Teavee.

Los seleccionados son:

Francesco Testa, Pedro Gallagher, Eugenio Páez Irrazabal, Reyna Luisina Camarasa, Mateo Argibay Tomé, Félix Antón, Romeo Valentino Russo, Benjamín Pintos Salgado, Olivia Staffolani, Dante Barbera, Catalina Sol Giorgi Vázquez, Ariadna Zeballos Sobrino, Olivia Neu, Camilo Aizenberg Cacciutto, Juan Martín Flores Arizmendi, Victoria Ribeiro, Joaquín Fornaciar, Guadalupe Landrein, Eugenia Castañeira y Derek Domínguez.

Historias de viaje, esfuerzo y emoción: el detrás de escena de un sueño

Detrás de cada niño seleccionado hay un recorrido que mezcla ilusión, sacrificio y apoyo familiar. Algunas de esas historias ya empiezan a conocerse:

• Guadalupe Landrein — Sueños que viajan kilómetros:

Junto a su mamá viajó dos veces a Rosario. Entre madrugones, rutas interminables, mates y nervios, ambas vivieron una aventura que quedó grabada para siempre. Un testimonio puro de perseverancia.

• Eugenia Castañeira — Un día inolvidable:

Desde Rosario, Eugenia viajó acompañada por sus padres, quienes la sostuvieron en cada paso. Para la familia, el casting se convirtió en una jornada llena de ternura y emoción compartida.

• Derek Domínguez — Dos viajes, una misma alegría:

Desde Mar del Plata, Derek realizó dos viajes con sus padres. Paseos, expectativas y un apoyo incondicional marcaron un camino que reforzó el vínculo familiar y su amor por el arte.

• Joaquín Fornaciar — Contra todo pronóstico:

Su segunda audición fue una verdadera travesía: con el presupuesto ajustado, un tren que debía salir a las 5 AM partió recién a las 7. Llegaron con lo justo, pero llegaron. Y Joaquín audicionó con el corazón.

Estas historias son apenas una muestra del espíritu que rodea a esta superproducción: un universo donde la magia se construye con dedicación, talento y amor familiar.

Una superproducción que promete sorprender

Charlie y la Fábrica de Chocolate – El Show es una puesta de enorme espectacularidad, con música en vivo, coreografías, actuaciones, tecnología escénica y efectos visuales que prometen sumergir al público en el mundo fantástico de Willy Wonka.

La producción está a cargo de Ozono, MP y Los Rottemberg —los mismos detrás de algunos de los mayores éxitos teatrales recientes— y cuenta con licencia de Music Theatre International (MTI).

La historia invita a recorrer la legendaria fábrica de chocolate junto a Charlie Bucket y los cinco ganadores del codiciado “Ticket Dorado”, en una aventura repleta de humor, emoción, música y magia apta para toda la familia.