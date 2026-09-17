Un estudiante entrerriano fue seleccionado entre los 15 finalistas de la 11.ª Competencia Argentina de Tecnología (OATec), organizada por el Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA). La instancia decisiva del certamen, que este año propone un Desafío Aeroespacial, se desarrollará el 30 y 31 de octubre en la Sede Distrito Tecnológico de la universidad.

El representante de Entre Ríos es Alfonso Boschele Navoni, estudiante del Colegio de la Mesopotamia D-219, quien formará parte de una final que reunirá a jóvenes de ocho provincias argentinas.

Los finalistas representan a Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos, San Juan, Mendoza, La Pampa, Río Negro y Chubut, en una competencia que busca identificar y estimular el talento de estudiantes interesados en las áreas científico-tecnológicas.

Un desafío con eje aeroespacial

Durante la final, los estudiantes deberán demostrar sus conocimientos generales sobre la temática propuesta y resolver distintas situaciones que pondrán a prueba sus capacidades.

La evaluación contemplará aspectos como la planificación y resolución de problemas, la habilidad manual, la economía de esfuerzo y la capacidad de exposición. De esta manera, el certamen no se limita a los conocimientos teóricos, sino que también considera la capacidad de los participantes para aplicar herramientas y desarrollar soluciones.

Desde la organización destacaron el potencial de los jóvenes que participan de la competencia.

“Cada edición de la OATec confirma el enorme potencial técnico de los jóvenes de todo el país. Nuestro compromiso es seguir generando espacios de excelencia para que pongan a prueba su talento y vocación”, señaló el ingeniero Marcelo Perotti, presidente de la OATec.

15 estudiantes en la instancia final

Además del representante entrerriano, la final contará con estudiantes de distintas instituciones educativas del país.

Los seleccionados son Julián Alegre, del Colegio Secundario Florentino Ameghino (Itfa); Vicente Rodríguez Rapetti, de la Escuela Técnica Roberto Rocca; Lautaro Pérez Arnaudo, de Goethe Schule Buenos Aires; Carlos Leonel Trinidad Sanabria y Franco Salina, ambos del Inac Ciata.

También competirán Alfonso Boschele Navoni, del Colegio de la Mesopotamia D-219, por Entre Ríos; Gonzalo Coria, de la E.E.T.P. N° 460 “Guillermo Lehmann”; Máximo Nasurdi, del Instituto Politécnico Superior “Gral. San Martín”; Manuel de la Cruz Montilla Sánchez, del Colegio Integral Independencia; y Juan Cruz Aguirre Ravlic, del Colegio Universitario Central General José de San Martín.

Completan la nómina Ivo Giovarruscio y Mercedes Marón, ambos de la Escuela Técnica de la Universidad de Mendoza; Iván Luis Fanzi, del Colegio Secundario Héroes de la Patria; Pedro Marino Ungar, del Colegio Cooperativa Técnica Los Andes; y Luca De Leonardis, de la Escuela Politécnica Nº 701 “Francisco Eduardo Gilardoni”.

Becas para los tres primeros puestos

La instancia final tendrá además un incentivo académico para los estudiantes que alcancen los primeros lugares.

Quien obtenga el primer puesto recibirá una beca del 100% para estudiar en el ITBA, mientras que el segundo puesto tendrá una beca del 75% y el tercero, del 50%.

Los establecimientos educativos representados en la final también recibirán reconocimientos. Además de un trofeo y un diploma, cada colegio obtendrá kits de equipamiento para laboratorio.

Ciencia y tecnología como espacios de formación

La OATec es una iniciativa impulsada por el ITBA con el objetivo de despertar vocaciones científico-tecnológicas entre los jóvenes y promover herramientas vinculadas con el pensamiento científico.

La propuesta fomenta el uso del método científico, la capacidad de abstracción y el pensamiento crítico, al tiempo que plantea situaciones en las que los estudiantes deben combinar conocimientos, creatividad y capacidad de resolución.

Para Entre Ríos, la presencia de Alfonso Boschele Navoni entre los finalistas representa la participación de una institución educativa de la provincia en una instancia nacional que reunirá a estudiantes de diferentes regiones del país.

La definición del certamen será el 30 y 31 de octubre, cuando los 15 jóvenes se encuentren en Buenos Aires para afrontar el desafío final y poner a prueba sus conocimientos y habilidades en tecnología y temática aeroespacial.