Economía
Un fallo que revela datos: El complicado laberinto de las jubilaciones nacionales
La Justicia Federal de Seguridad Social declaró inconstitucional la fórmula previsional aplicada entre 2021 y 2024 • Constató pérdidas de poder adquisitivo de los jubilados, superiores al 46% • Mientras los haberes previsionales aumentaban 553%, la inflación se disparaba al 1.129% • ¿Pueden los jubilados nacionales ilusionarse con este fallo judicial? Es lo que explicamos en este desarrollo.
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