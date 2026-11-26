El rendimiento académico universitario no depende solamente de la capacidad intelectual o de los conocimientos adquiridos. El bienestar personal, la perseverancia y algunas habilidades emocionales también están relacionados con las calificaciones, aunque su incidencia presenta diferencias entre mujeres y varones.

Así lo señala una investigación de la Universidad Austral que analizó a 857 estudiantes de 44 universidades argentinas. El trabajo fue realizado por Florencia Daura, Cecilia Adrogué, Cecilia Barni e Ignacio Favarel, investigadores y docentes de esa institución, y publicado en octubre de 2026 en magis, Revista Internacional de Investigación en Educación.

La muestra estuvo integrada por 474 mujeres, 381 varones y dos personas que declararon otro género. La edad promedio fue de 19,57 años. El 40% estudiaba en universidades públicas y el 60% en privadas, con participantes de 39 carreras diferentes.

El bienestar se relaciona más con las notas de las mujeres

Uno de los principales resultados fue que el bienestar general presentó una asociación positiva con el rendimiento académico en ambos grupos, aunque fue más intensa entre las mujeres.

En ese grupo, el coeficiente de asociación entre bienestar y calificaciones fue de 0,194, mientras que entre los varones alcanzó 0,091.

Para medir esta dimensión, los investigadores utilizaron el modelo PERMA, que contempla cinco aspectos: emociones positivas, compromiso con las actividades, relaciones personales, sentido o propósito y percepción de los logros alcanzados.

Sin embargo, el estudio advierte que la relación fue limitada. El bienestar explicó el 3,8% de la variación del rendimiento académico entre las mujeres y el 0,7% entre los varones. Por eso, los autores señalan que no puede considerarse un factor determinante de las calificaciones, sino una dimensión más dentro de un conjunto de variables.

La perseverancia mostró una relación más fuerte entre los varones

La investigación también evaluó la perseverancia, conocida en la literatura científica como Grit. El concepto refiere a la capacidad de mantener el esfuerzo y el interés por objetivos de largo plazo, incluso frente a dificultades.

Los resultados mostraron una asociación positiva y estadísticamente significativa entre esta característica y el rendimiento académico. En los varones, el coeficiente fue de 0,363, mientras que en las mujeres llegó a 0,222.

Los investigadores aclararon que esto no significa que los varones sean más perseverantes que las mujeres. De hecho, no encontraron diferencias estadísticamente significativas entre ambos grupos en sus niveles generales de perseverancia.

La diferencia está en la intensidad de la relación entre esa capacidad y las calificaciones obtenidas.

Qué encontraron sobre la inteligencia emocional

Otro aspecto analizado fue la inteligencia emocional percibida, entendida como la capacidad que cada persona considera tener para reconocer, comprender y regular sus propias emociones.

El estudio contempló tres dimensiones:

Atención emocional: cuánto registra una persona sus propios sentimientos.

cuánto registra una persona sus propios sentimientos. Claridad emocional: la capacidad para comprender lo que siente.

la capacidad para comprender lo que siente. Reparación emocional: la percepción de poder regular sus estados emocionales.

Las mujeres obtuvieron puntuaciones más altas en atención emocional, mientras que los varones registraron valores superiores en claridad y reparación emocional.

No obstante, esas diferencias no se tradujeron necesariamente en mejores calificaciones. De las tres dimensiones, solamente la reparación emocional mostró una asociación positiva con el rendimiento académico, aunque de magnitud muy reducida. La relación apareció en el conjunto de estudiantes y entre las mujeres, pero no alcanzó significación estadística entre los varones.

La atención y la claridad emocional, por su parte, no presentaron asociaciones estadísticamente significativas con las notas.

Las mujeres tuvieron un promedio académico ligeramente superior

El relevamiento también identificó una diferencia en el rendimiento académico informado por los participantes. En una escala de cinco niveles, las mujeres alcanzaron un promedio de 3,52 puntos, frente a 3,37 entre los varones. El promedio general fue de 3,45.

En cambio, no se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre ambos grupos en los niveles generales de bienestar y perseverancia.

El desafío de acompañar las trayectorias universitarias

Los autores consideran que los resultados permiten ampliar la mirada sobre el desempeño académico y pensar estrategias institucionales que contemplen el desarrollo integral de los estudiantes.

La investigación plantea que la formación universitaria no debería limitarse a la transmisión de conocimientos, sino que también puede promover hábitos, capacidades personales y herramientas para afrontar las exigencias de la educación superior.

De todos modos, el trabajo presenta algunas limitaciones: la selección de participantes no fue probabilística, las calificaciones fueron informadas por los propios estudiantes y los datos se recopilaron en un único momento. Por esa razón, los resultados no pueden generalizarse automáticamente a toda la población universitaria argentina ni permiten establecer relaciones de causa y efecto.

La investigación forma parte de un proyecto financiado por el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), orientado a estudiar el bienestar, la inteligencia emocional y la perseverancia, y su relación con el rendimiento y la permanencia en la universidad.

En sus conclusiones, la investigadora Florencia Daura sostuvo que analizar solamente los resultados académicos puede dejar de lado los procesos y hábitos que acompañan el aprendizaje. Por su parte, Cecilia Adrogué señaló que la educación implica promover el desarrollo integral de los estudiantes y que esa formación también se refleja en su desempeño académico.