Crespo / Don Cristóbal- Un emprendimiento con identidad nacional se basa en la valorización de la cultura, la historia y los símbolos para crear productos o servicios que, por esa misma razón, resultan únicos, generando valor emocional y diferenciación en el mercado. Todo tiene que ver con la historia de Andrea Overman (42), oriunda de Crespo y radicada en Don Cristóbal, donde vive con su marido Fabián (48), encargado de una estancia, y sus cinco hijos.

Andrea crece con su marca ‘La Lindera’, dedicada a la confección artesanal de bombachas de campo para niños pequeños y también de escarapelas, con diseños únicos y personalizados.

Su historia

Explicó a Paralelo32 en relación al particular rubro en el que se destaca que “Es un proyecto que inicié hace seis años, en pandemia. El nombre hace alusión a una de las chamarritas más importantes de Entre Ríos. Buscaba algo nuestro, que identifique parte de la identidad nacional, y fui uniendo todo. Soy mamá y me obliga a administrar tiempos. Tengo cinco hijos, de 17 el más grande y mi bebé de 1 año. Al ir a una escuela agrotécnica están muchas horas allí, lo que me da tiempo para hacer lo mío”.

Comentó que “Arranqué viendo tutoriales de bordado a mano y confección de escarapelas y decidí empezar. Sumé complementos y accesorios, analizando lo que más se vende. Mi rubro siempre fue lo infantil, pero hay mucha competencia, muchos bordan el sol de Mayo o el escudo. Entonces, entre lo infantil, el folclore y las escarapelas, surgieron finalmente las bombachas de campo para niños pequeños. Empecé por los moldes hasta llegar a las bombachas terminadas, todo el proceso. Han tenido mucha aceptación”.

Recordó que “Bailo folclore desde los 6 años y estudio el Profesorado de Folclore. Es lo que me gusta junto a la vida en el campo. Todo se fue uniendo para llegar a lo que hoy es ‘La Lindera’. Apunto más que nada a las bombachas para niños desde bebés hasta los 3 años, porque es lo que la gente no encuentra en ventas a gran escala. Pensé que me iba a comprar más gente del campo, pero muchos de la ciudad también optan por esta vestimenta tan nuestra”.

Artesana y emprendedora

Comentó que “Me considero artesana y emprendedora. Artesana porque hago todo el proceso y emprendedora porque con eso no alcanza y tenés que aprender a vender tu producto, a comprar insumos, a sacar fotos y hacer posteos para redes, muchas cosas. Es autogestión permanente, siempre aprendiendo cosas nuevas”.

Sumó que “Trabajo sola. El proceso va desde la idea hasta la práctica específica para que el producto esté terminado. Estudié corte y confección, empecé haciendo la primera muestra de bombacha de campo para mi bebé, nació, se la probé, la mostré, gustó, y empecé a producir ‘para afuera’, haciendo moldes, trayendo telas e insumos. No quería ofrecer prendas que encontrás en todos lados. Me siento orgullosa de tener algo distinto. Ahí está el secreto de que surjan tantas ventas. Sumo ‘identidad’ a la variedad de colores, estampados y bordados”.

“Uso tela de algodón para las bombachas, y para las escarapelas diferentes materiales, jugando con hilo, tela, puntillas, cintas, botones antiguos, haciendo un montón de diseños únicos. Hay mucha variedad, llevo escarapelas a todas las ferias y se venden todo el año, con más volumen cerca de fechas patrias, por supuesto”, agregó.

Explicó que “Las ferias son los espacios donde más ventas se generan. Es nuestra vidriera para quienes no tenemos un comercio con venta al público. Es la forma de mostrar lo que ven a través de las redes. En la feria lo palpan. Por eso sigo participando. No es sencillo, mi marido se queda al cuidado de los chicos, hay toda una logística familiar, pero vale la pena”.

Al mundo

Andrea reconoció estar sorprendida por la repercusión. “Desde que hago cosas con temas patrios he tenido ventas a muchos países. Una gorra se fue a Australia, productos a España, un caballito de tela a Italia, escarapelas a EE.UU, me compró un profesor de Honduras, una chica de Ghana, lugares impensados. En el país tuve ventas a casi todas las provincias. Ahora a través de Tik Tok se generó la primera venta grande a Chaco, para una mujer que quiere revender. Envío alpargatas y bombachas de campo”.

Sumó que “Fui aprendiendo todo, empezando por manejar la página del correo para que al cliente le salga más barato el envío. Hay que sacar cuentas, son tiempos de bolsillos flacos e inflación. Hay que buscar el equilibrio para poner un número final que me sirva pero que también sea ‘pagable’ para la gente”.

Como mensaje final, dijo que “No hay que darse por vencido. Para atrás no hay que ir ni para tomar impulso. Siempre es para adelante, hay que seguir probando hasta que salga, intentar las veces que sea necesario. No hay otro secreto. Se trata de seguir probando e intentando”.