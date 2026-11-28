Un emprendimiento entrerriano llegó a la instancia final de un certamen nacional que reconoce proyectos por su innovación, desarrollo y potencial de crecimiento. Se trata de Pardalis Fernetería, representado por Federico Delaloye, que compitió en la categoría Tradicional - Crecimiento y Expansión.

La instancia nacional se desarrolló el 19 y 20 de noviembre en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con la participación de proyectos seleccionados de distintas provincias. La propuesta entrerriana logró ubicarse entre los finalistas de su categoría.

Cuatro proyectos representaron a Entre Ríos

La participación provincial comenzó el 27 de octubre, durante la instancia realizada en el Mirador TEC Lab de Paraná y organizada por la Secretaría de Comercio, Minería y Desarrollo Emprendedor.

En esa etapa fueron seleccionados cuatro emprendimientos entrerrianos, distribuidos en dos categorías:

María Francisca , de Ayelén Alexiana Soto: categoría Tradicional - Despegue Emprendedor.

, de Ayelén Alexiana Soto: categoría Tradicional - Despegue Emprendedor. Pardalis Fernetería , de Federico Delaloye: categoría Tradicional - Crecimiento y Expansión.

, de Federico Delaloye: categoría Tradicional - Crecimiento y Expansión. Laboratorio Litoral 3D , de César Graf: categoría Tecnológico y/o Científico - Despegue Emprendedor.

, de César Graf: categoría Tecnológico y/o Científico - Despegue Emprendedor. Laboratorio Chilcas, de Jaime Dubner: categoría Tecnológico y/o Científico - Crecimiento y Expansión.

La presencia de estos proyectos en la instancia nacional permitió mostrar iniciativas de distintos rubros que se desarrollan en Entre Ríos, desde emprendimientos tradicionales hasta propuestas vinculadas con la ciencia y la tecnología.

Para Pardalis Fernetería, alcanzar la final representó un reconocimiento dentro de una convocatoria que busca dar visibilidad a proyectos con posibilidades de desarrollo y expansión.