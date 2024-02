En estos días de verano, los patios familiares habitualmente iluminados por la noche, también se encienden de familias que, suponiendo hallarse en la privacidad de sus domicilios, pueblan ese espacio en busca de un poco de aire fresco o quizás de una pileta o piletín. Pero recientemente hemos observado un dron sobrevolando lentamente el cielo crespense. No sabemos con cuánta frecuencia lo hace pero pudimos observarlo el viernes 9 y el domingo 11, en el horario entre las 20 y 21 horas.

Según la ANAC (Administración Nacional de Aviación Civil), autoridad aeronáutica que también tiene regulaciones en esta materia, solo los drones de uso recreativo están eximidos de registración y deben restringirse a espacios determinados para ello. Pero lo que hemos visto no clasifica como tal porque evidentemente se trata de un elemento más pesado e iluminado, cuyas prácticas están sujetas a leyes y reglamentaciones, no solo porque deben ser guiados por operadores calificados e inscriptos en ANAC, sino por la obligatoriedad de tener un seguro de responsabilidad por eventuales daños.

Hemos consultado a la comisaría Crespo donde el subjefe (a cargo hasta el día 27 inclusive), Crio Pross, nos informó que si bien Policía de Entre Ríos tiene drones que se utilizan para tareas específicas, que están autorizadas obviamente para operaciones nocturnas, no tienen conocimiento de que alguna oficina de Policía de Entre Ríos esté en Crespo realizando ese tipo de trabajo, por lo que, lo más probable, es que se trate de un dron de uso particular. Pero los de uso particular –abundó Pross– deberían andar en espacios específicos, sin acceso a propiedades privadas donde se invade la intimidad de las personas.

Pross indicó que ante estos casos, se avise a Comisaría y “tomaremos las intervenciones que sean necesarias y actuaremos en consecuencia”.